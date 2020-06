Procès Fillon : ce n'est pas l'affaire Dreyfus

"On saura le 29 juin quelle sentence le tribunal correctionnel de Paris a rendue dans l’affaire de François Fillon et de son épouse Penelope. Pendant quelques jours le dossier a été masqué par le tapage autour de quelques phrases d’une magistrate retraitée devant une commission d’enquête parlementaire..." Ma chronique à Radio Présence (Toulouse) et Radio Fidélité Mayenne :



https://www.radiopresence.com/IMG/mp3/24062020_chroeco_airtemps.mp3

<< On saura le 29 juin quelle sentence le tribunal correctionnel de Paris a rendue dans l’affaire de François Fillon et de son épouse Penelope. Pendant quelques jours le dossier a été masqué par le tapage autour de quelques phrases d’une magistrate retraitéee devant une commission d’enquête parlementaire : Mme Eliane Houlette, ex-procureure financière, a en effet déclaré (après avoir dit le contraire précédemment) qu'en 2017 la hiérarchie judiciaire avait exercé sur elle des “pressions”. Aussitôt les anciens supporters de M. Fillon à la présidentielle ont relancé l’idée que ce procès était un coup monté, visant, disent-ils, à leur “voler la présidentielle”. Dire cela, c’est de bonne guerre sur la scène politique. Mais est-ce la réalité ? On en doute.

En effet les “pressions” de 2017 n’étaient pas venues du pouvoir politique mais du Parquet national financier. Elles ne visaient qu’à faire nommer vite un juge d’instruction (magistrat indépendant, lui, contrairement à une procureure). Et l’affaire Fillon n’était pas l’affaire Dreyfus : le dossier n’était pas vide, il s’agissait du million d’euros versé par l’Etat – les contribuables – à Mme Fillon pour un travail d’assistante dont on n’a pas trouvé trace... C’est cela qui va faire l’objet du jugement du tribunal de Paris rendu lundi prochain.

Pourquoi parler de cette histoire ici et maintenant ? Parce qu’elle fait du bruit, que ce bruit ne va pas toujours dans le sens de la réalité, et que le fond de l’affaire mérite une minute de réflexion.

En effet : si les juges confirment le réquisitoire, donc s’il y a bien eu détournement de fonds publics pour plus d’un million d’euros, alors le procès n’était pas abusif. Ce qui donne un certain malaise, en revanche, c’est le réflexe d'un parti politique ne voulant plus admettre aujourd’hui ce qu’il avait dû admettre en 2017, à savoir le contenu de l’enquête Fillon ! Et que l’on nous assure, trois ans après, que sans cette histoire M. Fillon entrait à l’Elysée. Ce qui n’a rien d’évident... Par ailleurs (et je vais étonner mes confrères journalistes persuadés que M. Fillon était le candidat du catholicisme), il y a au moins une chose évidente : le programme socio-économique ultralibéral de M. Fillon était incompatible avec les recommandations des encycliques. C’est connu de tout lecteur de Centesimus annus de Jean-Paul II, Caritas in veritate de Benoît XVI et Laudato Si’ du pape François ! Oui, chers confrères journalistes, pour vous ce sont des lectures exotiques. Vous pourriez quand même, peut-être, y jeter un coup d’œil… >>