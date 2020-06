Ce qu’il faut craindre… et ne pas craindre

Autour de l’évangile de ce dimanche (Matthieu 10 :26-33) et des réflexions de spirituels – dont Hans Urs von Balthasar –, pour ne pas se faire une fausse idée du “témoignage de foi” :

“Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour eux devant mon Père des cieux. Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux” – dit le Christ aux disciples. Il y a une seule façon de se déclarer pour Lui, c’est de le suivre. Il y a mille façons de le renier, dont la pire est de se déclarer pour nous-mêmes (comme un clan) en croyant nous déclarer pour Lui… “Refuser de témoigner quand l’occasion se présente est plus grave que d’encourir la haine ou le mépris”, dit un commentateur spirituel de Mt 10:26-33 ; mais il précise : il s’agit de témoigner “de notre appartenance au Christ”, pas d’une idéologie de groupe.

On dit beaucoup : “témoigner de notre foi”. Mais témoigner veut dire attester autre chose que nous-mêmes, et foi veut dire confiance-adhésion. Adhérer à quoi ? Non : à qui... Le christianisme n’est pas foi en une doctrine ni même un livre. Il est foi en une Personne, celle, unique, de Jésus Christ. Suivre sa Personne n’est pas affirmer une identité collective ; c’est nous laisser déposséder de nous-même. Commentant Mt 10:26-33, Hans Urs von Balthasar prévient : “Un seul ennemi serait à craindre, celui qui pourrait faire périr l’âme ; cela n’arrive pas si le témoin est fidèle à sa mission” – et cette mission implique l’imitation du Christ c’est-à-dire la dépossession : non l’affirmation d’un groupe en tant que groupe.

D’autant qu’en ce moment chacun proclame “identité” n’importe quoi : cacophonie postmoderne avec laquelle la foi au Christ n’est pas de nature (ou surnature) à rivaliser ! D’où l’urgence, en tant que chrétiens catholiques français, de nous mettre mutuellement en garde contre la dérive identitariste – qui n’est pas réaction immunitaire mais contamination par une pathologie postmoderne. Urgence d’autant plus grande que nos médias, propagateurs de la surenchère des “identités communautaires”, qualifient désormais d’identitaires les manifestations chrétiennes les plus classiques : ainsi se manifeste la radicale ignorance qui caractérise l’époque dans une société déchristianisée jusqu’à l’os.

Situation consternante ? Saint Paul (non dans le texte de ce dimanche mais en 2Co 1:8-9 ou 2Tm 4:9-16, signale Balthasar) "éprouve plusieurs fois le sentiment d’abandon de Jérémie, mais comme lui il ajoute : ‘Le Seigneur m’a assisté et rempli de force, il me délivrera de toute entreprise perverse’. Et il sait plus encore : que ses souffrances sont introduites dans celles du Rédempteur et reçoivent d’elles une signification de salut…” La tentation du désespoir est une “entreprise perverse”.