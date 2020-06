Critiquer le libéralisme, c'est vouloir rouvrir le Goulag ?

Le candidat de la gauche transformé par LR en successeur de Staline : ça se passe en 2020, vingt-neuf ans après la disparition de l'URSS, à Nancy (France), en vue d'un second tour d'élections municipales... Et ce n'est qu'un exemple de ce que proclament LR, LREM et BFM-Business contre la gauche et les écologistes :

Sentant venir sa débâcle aux municipales, la Macronie se raccroche aux idées fixes du public de droite et à la campagne de second tour de la droite. Mais le manque de personnel mène le camp Macron à la désespérante idée d’exhumer M. Valls, croyant trouver en lui le “premier flic de France” – aujourd'hui leitmotiv de droite – : rôle que M. Castaner ne pouvait intrinsèquement pas tenir. Les macronistes ignorent que M. Valls est honni des conservateurs (en 2013 il présentait les Manifs pour tous comme un putsch fasciste)... et méprisé par les autres, depuis son équipée barcelonaise. En tout cas M. Valls prend l’Elysée au mot ; il se voit déjà ministre de l’Intérieur. Pour hâter son grand retour transformiste et se montrer homme de la situation, il donne donc à Valeurs actuelles (16/06) un entretien où il surjoue le réac en parlant de “guerre de races”. M. Valls en fait toujours trop.

Mais en faire trop est classiquement le travers des partis avant les seconds tours difficiles. La gauche en fait trop, parce qu’au lieu de réfléchir elle laisse à ses vieux réflexes d’Inquisition le soin de disqualifier moralement l’adversaire. La droite en fait trop, parce qu’elle ne réfléchit pas non plus. Elle tire au canon contre les idées. Quand elle se sent mal partie, elle a un vieux truc : faire peur au bourgeois en allant chercher la momie du Bolchevisme. Ainsi à Nancy, où le maire sortant radical (soutenu par LR et LREM) accuse son challenger socialiste d’être le continuateur de Marx-Engels-Lénine-Staline – et fait coller une affiche rouge illustrant cette trouvaille [photo ci-dessus] ! On appréciera surtout, en bas de l'affiche, les deux drapeaux rouges où le Bolchevisme censé menacer Nancy est dénoncé en deux mots : “impôts” et “insécurité”. Si payer des impôts et voir brûler des voitures est signe de Bolchevisme, nous étions sous régime bolchevique aux temps du camarade Chirac et du camarade Sarkozy... Et le cas du maire de Nancy n’est pas une exception : à Marseille, la candidate LR Martine Vassal tente d’affoler les beaux quartiers en qualifiant une éventuelle victoire électorale de la candidate écologiste de “putsch à la cubaine”. À Lille, quoique éliminées au 1er tour, les droites et le centre-droit – y compris M. Pauchet (jusqu’ici chef de file des anti-Aubry) – appellent à voter… Aubry : c’est pour faire barrage le 28 juin aux écologistes, qualifiés de “marxistes, terroristes intellectuels cinglés et fous furieux”. Etc. Les chars de l’Armée Rouge ne sont pas loin.

Qualifier l’écologie de “marxisme” est une vieille idée de droite. Naguère, la droite était le public – peu éveillé – des éditorialistes dits aroniens : ce qui ne menait déjà pas très loin. Aujourd’hui qu’est-ce que la droite ? Une poignée de prétextes anachroniques, pour habiller la défense très actuelle de l’ultralibéralisme. Les prétextes se font entendre sporadiquement (ainsi à Nancy, Marseille, Lille etc). La défense de l’ultralibéralisme se fait entendre chaque jour, par exemple sur BFM-Business. Ce matin cette radio se déchaînait contre la Convention citoyenne sur le climat, qui planche jusqu’à dimanche pour choisir, parmi les nombreuses idées de réformes accumulées en huit mois de travail, celles qui seront finalement présentées à M. Macron… N’attendant pas que ce groupe de 150 citoyens (tirés au sort) ait voté, les journalistes et les invités de BFM-Business ont donc explosé de mépris et d’indignation contre le stock d'idées soumises au vote final des 150 : ces messieurs trouvent grotesque et “punitif” que l’on veuille limiter l’utilisation solitaire de la voiture et réduire la vitesse sur route ; ou limiter le trafic aérien ; ou plafonner les dividendes1 ; ou inciter les entreprises à réduire leur empreinte carbone... Mais ce qui les irrite le plus, c’est l’idée d’un malus fiscal pour les entreprises pollueuses ! Derrière ce malus on sent rôder le spectre du Bolchevisme.

On verra dimanche soir ce que les 150 citoyens auront choisi parmi toutes ces propositions. Et surtout, on verra ce que M. Macron va faire de leur choix, et à quoi devait réellement servir toute l'opération...

Mais la fureur de BFM-Business ce matin, ainsi que la campagne électorale – tellement rétro – de la droite et du centre-droit, montrent où est le vrai mobile de ce milieu politique. Ce sont bien les valeurs : boursières.



__________

1 Cette proposition n'est pas "idéologique" (donc forcément "marxiste"), contrairement à ce que clament les amis de BFM-Business. On sait que les choix de délocalisation vers des pays à bas coûts, mais ultra-pollueurs, sont pris très souvent sur pression des actionnaires : ce fut par exemple la cause de la fermeture, en France, du dernier site de production de masques médicaux. Conséquence : la pénurie de mars-avril, en pleine épidémie de maladie mortelle.