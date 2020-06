En 2020, où donc est l'esprit de l'appel du 18 juin 1940 ?

Aujourd'hui 18 juin 2020, presque tous les personnages politiques à Paris se réclament d'un "gaullisme" qui dans leur bouche n'a plus de sens précis. Surtout si on le confronte à ce que de Gaulle lui-même rappelle dans ses Mémoires de guerre :

Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, ch. 3 : La France Libre

<< Pour que l’effort en valût la peine, il fallait aboutir à remettre dans la guerre, non point seulement des Français, mais la France. […] Ce que je savais des hommes et des choses ne me laissait pas d’illusions sur les obstacles à surmonter. Il y aurait la puissance de l’ennemi, que seule pourrait briser une longue usure et qui trouverait le concours de l’appareil officiel français pour s’opposer au redressement guerrier de la France. […] Il y aurait les entreprises dites “parallèles”, mais en fait rivales et opposées, que ne manqueraient pas de susciter parmi les Français leur passion de la dispute et que la politique et les services alliés ne manqueraient pas d’utiliser, selon la coutume, afin de disposer d’eux. […] Il y aurait enfin la tendance des grands Etats à profiter de notre affaiblissement pour pousser leurs intérêts au détriment de la France.

Quant à moi, qui prétendait gravir une pareille pente, je n’étais rien au départ. À mes côtés, pas l’ombre d’une force ni d’une organisation. En France, aucun répondant et aucune notoriété. À l’étranger, ni crédit ni justification. Mais ce dénuement même me traçait ma ligne de conduite. C’est en épousant, sans ménager rien, la cause du salut national que je pourrais trouver l’autorité. C’est en agissant comme champion inflexible de la nation et de l’Etat qu’il me serait possible de grouper, parmi les Français, les consentements, voire les enthousiasmes, et d’obtenir des étrangers respect et considération. Les gens1 qui, tout au long du drame, s’offusquèrent de cette intransigeance ne voulurent pas voir que, pour moi, tendu à refouler d’innombrables pressions contraires, le moindre fléchissement eût entraîné l’effondrement. Bref, tout limité et solitaire que je fusse, et justement parce que je l’étais, il me fallait gagner les sommets et n’en descendre jamais plus… >>

► C’est l’esprit même de l’homme du 18 juin. Se réclamer aujourd’hui du “gaullisme” sans partager cet esprit est un abus de langage : symptôme (parmi d’autres) d’une société où les mots n’ont plus de sens précis, et où les dirigeants français sont porteurs de catégories mentales made in USA…

__________

1 Nombreux alors à gauche, à droite et au centre ! Parmi les plus connus : à Londres, Raymond Aron qui attaquait de Gaulle tout en étant membre de la France Libre)… À Washington, Jean Monnet ou le diplomate Alexis Léger (en littérature Saint-John Perse), qui pressaient Roosevelt d’“abattre de Gaulle l’apprenti dictateur”… En France, certains chefs pro-américains de la Résistance intérieure ; et les giraudistes prêts à une sujétion US après la sujétion allemande... Etc.

FFL, campagne d'Afrique : prière dans le désert

Londres, 1943 : Cadets de la France Libre