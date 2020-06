Les soignants dans la rue : "Non au retour à l'anormal"

t

<< Bonjour à tous. Revoilà donc dans la rue les personnels soignants, avec des banderoles disant « Les héros en ont plein le dos » : ils sont bien décidés à ne pas se laisser imposer ce qu’ils appellent un « retour à l’Anormal » ( L apostrophe Anormal).

Ce qu’ils trouvent « anormal », c’est le régime imposé progressivement aux hôpitaux depuis les deux derniers quinquennats – et aggravé, disent-ils, depuis 2017 : les coupes budgétaires, les lits supprimés par centaines, l’absence de moyens, les salaires beaucoup trop bas… Tout ça au nom d’un « réalisme financier » qui masque (si j’ose dire) l’emprise du commercial sur le médical.

Que les directives de marché passent avant les soins aux malades, c’est peut-être le sommet d’un processus annoncé il y a déjà plus de 70 ans par l’économiste Karl Polanyi. Dans son livre La Grande Transformation, il annonçait l’avènement d’un système sans précédent. Jusqu’ici l’économie faisait simplement partie de la société. Désormais, le marché économique (« les marchés », dans le langage actuel) allait dominer la société : comme si le marché était une entité à part, supérieure à tout, qui non seulement ne dépendait plus des sociétés humaines mais devait les manipuler à sa guise et selon ses normes à lui.

On voit le résultat. Nous pourrions méditer là-dessus. C’est à dire rentrer en nous-même et examiner l’intrusion des réflexes du business dans notre psychologie : comment insensiblement nous en venons à tout subordonner au rentable, ce qui prive de sens la vie humaine en supprimant les dimensions qui faisaient les cultures et les sociétés.

Polanyi n’a pas été écouté en son temps : pourtant il avertissait du danger qu’il y avait à ériger le marché en divinité, en loi suprême, en principe de réorganisation de nos sociétés. On en voit aujourd’hui l’impasse.

Et l’on commence à entrevoir par où en sortir. Il ne s’agit évidemment pas d’abolir le marché, mais de le renverser de son trône, comme dit le chant du Magnificat, en le réinsérant dans la société humaine : le marché à sa place, et seulement à sa place. Il s’agit de le « domestiquer » pour ne plus être ses domestiques. Il s’agit donc de rendre à l’Etat sa fonction de contrôle pour le bien commun. Il s’agit de rendre aux organisations humaines le premier rôle dans l’activité économique (alors que le système actuel se prétend supérieur à elles, et gouverne de plus en plus par des robots et des algorithmes. Et voilà le règne de l’Anormal, comme disent les personnels soignants. Ces idées vous font penser à quelque chose ? Eh oui : aux encycliques sociales. Comme dit le pape, tout est lié. >>