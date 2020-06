Appel franciscain mondial pour 'La révolution Laudato Si'

Joie sans aucun doute de François d'Assise, Hildegarde de Bingen, Jean-Paul II et bien d'autres – dont Jean Bastaire qui avait tant souhaité cela : l'ordre franciscain mobilise pour l'écologie intégrale ! Ma chronique à Radio Espérance (Toulouse Midi-Pyrénées) :

<< Cette semaine écoutons l’appel mobilisateur lancé par les frères de saint François. Il s’intitule : Des franciscains du monde entier se joignent à la révolution Laudato Si’. C’est une campagne catholique mondiale visant à appliquer les préconisations de l’encyclique sociale du pape François. Elle a commencé fin mai, et durera jusqu’au 24 mai 2021. Les franciscains expliquent :

« La Révolution Laudato Si’ est une campagne mondiale dont le but est d’animer et de promouvoir la conversion écologique intégrale, c’est-à-dire une écologie environnementale, économique et sociale… La crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19 nous rappelle notre fragilité et nos limites. Avec douleur, nous avons assisté à la mort de nombreuses personnes, aucun d’entre nous n’est resté étranger ou protégé face à cette urgence internationale. Nous constatons que tout est intimement lié. Malgré l’incertitude, ne perdons pas espoir. Selon les propos du ministre général de l’ordre des Frères mineurs, Michael Perry, “ce n’est pas le moment de nous enfermer en nous-mêmes. Laudato Si’ nous encourage à sortir, à ouvrir nos bras. Elle nous rappelle que nous sommes tous connectés et que le cri des pauvres est notre cri, le cri de la terre l’est aussi". Aujourd’hui plus que jamais, nous avons la possibilité d’imaginer un nouveau monde pour demain. Dans ce contexte, nous pensons que les enseignements de l’encyclique Laudato Si ’peuvent offrir un cadre plus humain et plus fraternel pour réfléchir à un développement intégral et plus juste pour toute l’humanité. Pour cette raison, frère Michael Perry nous invite à rejoindre une révolution spirituelle, "une conversion de l’esprit et du cœur qui nous rapproche de la réalité de la vie". En plus des événements qui se tiendront dans le monde entier, l’initiative présente une série de ressources pour la liturgie, la réflexion et la formation. Toutes les informations sur www.laudatosirevolution.org .»

Voilà l’appel de l’ordre franciscain, héritier direct de l’esprit de saint François d’Assise. Il faut le prendre au sérieux. Il faut empêcher que le monde d’après ne ressemble au monde d’avant… en pire ! Le Covid-19 nous donne un avertissement ravageur sur les dangers d’un système mondial sacrifiant l’homme à l’économie et l’économie à la finance. Il nous montre quelles retombées désastreuses ce système a sur l’être humain et sur la nature. Depuis saint Jean-Paul II et son appel vibrant du 1er janvier 1990, le magistère de l’Eglise catholique est en première ligne pour demander un changement radical dans la finance et l’économie mondiale. Sachons-le ! Faisons-le savoir ! >>