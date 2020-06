Mme Maréchal aussi cultive "l'épidermique"

Eternel retour de l'identique (made in USA) Quoi de commun entre Marion Maréchal et les indépendantistes martiniquaises qui ont abattu les statues de Victor Schoelcher ? Apparemment opposées, elles sont porteuses (en symétrique inverse) du même virus idéologique américain :

► Exprimant dans une vidéo Facebook sa “réaction épidermique” à l’importation en France des convulsions étatsuniennes, Mme Maréchal déclare : “Je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que Française” – ce que nul ne lui demandait de faire. Elle ajoute : "Je n'ai colonisé personne, je n'ai mis personne en esclavage, de la même manière que tous ces groupes politiques et tous ces militants politiques eux-mêmes n'ont jamais été colonisés ou mis en esclavage" : phrase qui ne veut strictement rien dire, s’agissant d’un débat sur l’image de l’histoire dans les consciences d’aujourd’hui. Mais comme cette dame le dit d’emblée dans sa vidéo, elle ne donne à ses propos en ligne que la valeur d’une réaction épidermique : ce qui les met au rang des agitations qu’elle dénonce, et montre une belle indifférence envers les sciences politiques qu’elle prétend enseigner à des étudiants !

► Mme Maréchal ne cherche qu’à rester sur la scène en cultivant l’épidermique ; ce qui la situe dans la mêlée des démagogues aggravant les divisions – à la manière de M. Trump qu’elle encensait en 2018 dans le Maryland au congrès de la Conservative Political Action Conference. Donc : Mme Maréchal n’hésite pas à aller aux Etats-Unis se mêler de politique américaine ("She's back”, titrait avec joie le magazine parisien L'Incorrect), mais elle blâme l’agitation “en France” à propos de “la mort d’un Afro-Américain aux Etats-Unis”. Le libéral-conservatisme transatlantique est un pas en avant pour l’intelligence… Et l’on est mal placée pour déplorer les incendies, quand on suit la méthode de M. Trump : verser de l’huile sur le feu. Sachant que la dame avait mis quelques notables cathos dans sa hotte il y a deux ans, on aimerait leur rappeler (mon général, messieurs...) que la doctrine sociale de l’Eglise est peu portée sur la politique du pire. Et leur signaler une nouvelle allusion fielleuse à "l'Eglise" dans la vidéo de Mme Maréchal.



► Sa “réaction” irrationnelle sur Facebook est du même ordre que l’acte d’indépendantistes martiniquais, le 22 mai, contre deux statues de Victor Schoelcher (le député qui pourtant avait aboli l’esclavage en 1848). Dans les deux cas c’est un refus de réfléchir. Dans les deux cas c’est pour cultiver une clientèle, quitte à attiser un conflit ou élargir un fossé. Et dans les deux cas c’est la contagion d’un virus étatsunien : l’isolationnisme de groupe, virus qui transforme des universités américaines en mosaïque de microclimats proches de l’hystérie. Pour cette idéologie très fruste, le vrai ou le faux ne comptent plus. Seule compte le “ressenti” des membres du microcosme (fantasmatique) dans lequel ils s’enferment ; et ce ressenti rejette tout ce qui ne vient pas de lui. Peu importe que Schoelcher ait aboli l’esclavage : ses statues étaient offensantes parce qu’érigées par les descendants repentants des oppresseurs, non par les descendants des opprimés, qui seuls – selon l’isolationnisme de groupe – ont le droit d’aborder le problème ! Visiblement ils ne savent pas qu’Aimé Césaire lui-même qualifiait d’“immense” l’œuvre de Schoelcher : ils sont dans un “militantisme de l’ignorance”, déplore l’universitaire Marcel Dorigny, ex-membre du Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage. [*]

On voit à quoi mène cet état d’esprit épidermique. Mais lui opposer l’épidermique adverse n’est pas une réponse ; en tout cas ce n’est pas une réponse catholique. Et Mme Maréchal – trumpiste gauloise – a bonne mine dans sa vidéo de réprouver l’imitation des modes américaines. Pas ça, ou pas elle.

__________

[*] Marcel Dorigny pointe aussi une forgerie historique de la part des inspirateurs du vandalisme du 20 mai : cacher leur démagogie épidermique derrière un prétendu argument historique. (Selon eux, Schoelcher aurait couvert l’indemnisation des maîtres d’esclaves expropriés en 1848…). Dorigny à France Info, 31 mai : “L'histoire ne peut être travestie, l’indemnisation des maîtres a été décrétée en avril 1849, après le tournant conservateur radical de la Seconde République aboutissant à l’élection d’une assemblée législative ultra-conservatrice. A ce moment Schœlcher n’était plus au gouvernement, …Il est donc totalement erroné de transformer l’abolitionniste Schœlcher en ‘père de l’indemnité’ en faveur des maîtres.”