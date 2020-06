USA > France : une caisse de résonance, ça sonne creux

Avec feu vert de l'Elysée, la rue française devient caisse de résonance des tueries US. C'est Ubu ! On peut commencer à dire : "La scène est en France, c'est-à-dire nulle part"... Ma chronique à Radio Présence (Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :



https://www.radiopresence.com/IMG/mp3/10062020_chroeco_airtemps.mp3

<< Faut-il vraiment imiter les Etats-Unis, dans tous les domaines dont ce qu’ils ont de pire ? Faut-il faire comme si la société française souffrait de la même violence intrinsèque, et de la même obsession racialiste, que la société américaine ?

Evidemment non. La société française a ses problèmes, souvent graves : ce ne sont pas les mêmes que les problèmes américains. L’histoire de la France n’a rien à voir avec celle des Etats-Unis. Même si nous sommes saturés de séries télévisées américaines (au point que des bonnes gens d’ici comparaissant en correctionnelle appellent un juge d’ici "votre Honneur"), oui, même si nous en sommes là, ce n’est pas une raison pour vouloir confondre aussi la situation des Français noirs et celle des Noirs américains.

Un peu d’histoire. Un intervenant de mon blog écrit ceci, je le cite :

« S'il y avait un racisme d'Etat en France, jamais Gaston Monnerville n'aurait été président du Sénat dans les années 50/60, époque où les Etats-Unis pratiquaient la ségrégation raciale ! Jamais Senghor n'aurait été membre de l'Académie française, jamais les soldats noirs de l'armée américaine n'auraient été émerveillés de pouvoir entrer dans les bistrots avec les Français en 1917/1918 et en 1944 et la suite ; aujourd’hui les allocations et emplois seraient attribuées par rapport à la couleur de peau, aucun Africain ne chercherait à venir en France, et la police française ne compterait aucune personne de couleur dans ses rangs, alors qu'elles y sont très nombreuses ! Savez-vous ce qui, dans la France des années 20 et 30, faisait soupirer les Américains blancs ? Le refus de copier la politique eugéniste de stérilisation forcée que les Etats-Unis pratiquaient chez eux à l'égard des Noirs. Et [historiquement], la colonisation n'avait pas été le désir des Français, auxquels on n'avait pas demandé leur avis : la colonisation fut la décision d'une poignée de politiques, qui accusaient de "repli sur soi" ceux qui étaient contre. Oui, "repli sur soi" : déjà le slogan qui sert à condamner aujourd’hui ceux qui critiquent l'Union européenne… »

Voilà des choses qu’on aimerait entendre mentionner dans les débats des chaînes d’info et des radios françaises : au lieu de parler de plus en plus comme si la France n’était rien d’autre qu’une caisse de résonance de problèmes américains. Une caisse de résonance, ça sonne creux. >>