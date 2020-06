“Scandale” de la note Le Gendre : encore un symptôme

La Macronie encore plus en convulsions depuis que Marianne a divulgué, cette semaine, une "note secrète" à l’Elysée écrite par Gilles Le Gendre (chef de file des députés macronistes) – et surtout dirigée contre Edouard Philippe :



Il s’agit d’un projet de nouveau gouvernement, et M. Le Gendre a commencé par soumettre sa liste pour avis à Philippe Grangeon, “principal conseiller politique” de M. Macron. Révélant à la fois la haine de M. Le Gendre envers M. Philippe et son mépris envers les députés LREM, cette note soulève une triple tempête : 1. chez ces députés, vexés à mort par une phrase affirmant (à l’intention de l’Elysée !) qu’aucun d’entre eux n’est “crédible” ; 2. à Matignon, où M. Philippe – maintenant persuadé d'avoir un grand avenir – traite la note Le Gendre par le mépris ; 3. à l’Elysée, où les balourdises de la Macronie (Le Gendre, Ndiaye, Castaner etc) exaspèrent un président de plus en plus empêtré.

D’autant que les suggestions contenues dans la note ne témoignent pas d’une grande lucidité. Passe encore de proposer M. Le Maire à la place de M. Philippe : affichée par le ministre de l’Economie, cette ambition n’a pas encore l’air d’agacer l’Elysée. Mais l'idée de confier les Affaires étrangères au très emporté Manuel Valls, qui redeviendrait ainsi ministre à Paris alors qu’il ne sait plus s’il est français ou hispano-catalan [*] ? D'autant que la note Le Gendre le qualifie de ”poids lourd” bien que la cote de M. Valls en France tende aujourd'hui vers zéro ! on voit que la lucidité des leaders LREM tend vers zéro elle aussi. Ce que semble confirmer l’enquête de Marianne, selon laquelle M. Le Gendre a l'inconscience de se proposer comme ministre des relations avec le Parlement – alors qu'il exprime son dédain des députés ! En fait de relations avec lui, maintenant les élus LREM veulent le passer à la trappe.



Pas seulement eux, d’ailleurs… Des ministres disent aux journaux que M. Le Gendre a “signé son arrêt de mort” : par “imprudence et impudence”, précisent-ils.

Mais l’impudence et l’imprudence, sans compter l’incompétence, caractérisent le personnel macroniste depuis 2016-2017. Il en a fait la démonstration dans tous les domaines. Aveuglés de dogmes d’école de commerce, ces hommes et femmes se sont révélés dangereux amateurs en politique. Et dotés d’un esprit grossier... On le voit dans le ton lui-même de la note Le Gendre, symptomatique d’un affaissement culturel : pour désigner sa liste d’éventuels ministres, M. Le Gendre parle de “casting” ; il demande au conseiller de l’Elysée si ce projet de liste lui paraît ou non “déconnant”. Et M. Grangeon dans sa réponse ne paraît pas s’étonner de ce vocabulaire... Le président de la République est (dit-on) un homme de culture : c’est heureux – parce qu’on se demande, sinon, de quoi il aurait composé son entourage.

__________

[*] “Qui a deux maisons, perd sa raison” (proverbe).