Le politique et la justice : d'Aristote à Donald Trump

<< Bonjour à tous. Si la fonction noble du politique avait une belle définition, c’était bien celle-ci, héritée d’Aristote : le politique doit maintenir un équilibre juste, donc protéger la Cité contre l’oppression et la corruption. Dans son traité La politique, Aristote ajoute (je cite) : « Le caractère propre de l’homme par rapport aux autres animaux, est d’être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l’injuste, et c’est la communauté de ces sentiments qui engendre la famille et la cité. »

Au cours de l’histoire, les Etats ont plus ou moins suivi l’idéal de justice d’Aristote. Dans le cas particulier des Etats-Unis d’Amérique du nord, leur texte fondateur, la Constitution de 1787, commence par cette phrase : « En vue de former une union plus parfaite, d’établir la justice, d’assurer la paix intérieure », etc.

Où en sont aujourd’hui ce qu’il est convenu d’appeler les démocraties occidentales ? où en sont les Etats-Unis ?

Les démocraties occidentales oscillent entre le souci classique de justice et le règne de la rentabilité financière, système dont la justice n’est pas l’un des paramètres. (C’est le moins qu’on puisse dire). Elles oscillent aussi entre deux tendances contraires : le respect de l’Etat de droit par tous, et les affrontements d’opinions émotionnelles.

Quant aux Etats-Unis, que les Français prenaient pour le parangon de la démocratie moderne, ils sont pour le moment présidés par un personnage aux yeux duquel le vrai et le faux n’existent pas et qui ramène tout à sa méthode personnelle : envenimer les émotions collectives, remobiliser sans cesse ses partisans en leur désignant des boucs émissaires dans tous les domaines.

On le voit ces jours-ci de façon éclatante à propos de la mort d’un Noir, asphyxié au cours d’une interpellation par des policiers de Minneapolis. Une mort qui fait suite à beaucoup d’autres comparables, et qui soulève l’indignation aux Etats-Unis et à l’étranger.

Or cette bavure indéfendable a trouvé un défenseur : le président américain ! M. Trump multiplie les tweets agressifs : sans un seul mot de compassion envers la victime de cet homicide, il s’en prend exclusivement aux manifestations de colère en les attribuant, dit-il, à des "terroristes gauchistes", auxquels il promet (je le cite) "les balles" de la garde nationale et de l’armée.

C’est le langage qui plaît aux supporters de M. Trump. Il ne se soucie que d’eux, à quelques mois de l’élection présidentielle. M. Trump montre ainsi sa viscérale indifférence envers le juste et l’injuste. Et surtout envers "la communauté de sentiments qui engendre la cité" – comme dit Aristote, que M. Trump doit prendre pour l’ex-époux de Jackie Onassis.

La perte de ce qui fonde la Cité : au fond, n’est-ce pas cela qui menace le plus les démocraties occidentales ? >>