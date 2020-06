Les nouveaux copains (slaves) de "Jaïr le fou"

Au Brésil, dans les groupes de cogne lancés par le régime contre les opposants, on voit désormais des porteurs du drapeau ukrainien rouge et noir de 1941. Ce sont en effet des Ukrainiens : sous-traitants des services américains, envoyés par leurs patrons soutenir le régime Bolsonaro contre des populations brésiliennes...

Regardez la photo ci-dessus. Prise discrètement par un anti-Bolsonaro, elle représente un groupe de tape-dur du régime. Sur la grande banderole noire, on lit en lettres blanches : "Doria dehors" ; il s'agit de João Doria jr., élu gouverneur de l'Etat de São Paulo en octobre dernier et haï (pour des raisons personnelles) de Bolsonaro qui veut le renverser à tout prix bien qu'ils soient ultralibéraux l'un comme l'autre. Affaire incompréhensible pour les non-Brésiliens... Mais juste à côté du Fora Doria, on aperçoit un emblème incompréhensible pour les Brésiliens, le trident sur fond rouge et noir. C'est le drapeau des milices anti-russes de l'ouest ukrainien en 1941. Intégrées aux bataillons de police allemande puis à la SS pour faire du "nettoyage" à l'arrière du front, rentrées dans la clandestinité après 1945, ces milices ont fait souche dans un réseau de familles, transmettant pendant soixante-dix ans une vision des choses assez... datée. Qui a ressurgi à ciel ouvert après 1991, telle quelle, sous la forme de groupes se réclamant sans fard de "l'époque héroïque" [photo].

Porte-flingues à Kiev pour la CIA en 2014, formés en bataillons bruns pour aller casser du Russe dans le Donbass, renforcés dans cette entreprise par des aventuristes internationaux (dont certains Français), ces groupes se sentent moins à l'aise à Kiev depuis que M. Zelensky a remplacé M. Porochenko. On n'est donc pas surpris de voir maintenant certains de leurs membres s'exporter : en l'occurrence au Brésil, où les services US semblent les utiliser – de loin et avec des pincettes – pour de basses besognes, en soutien d'un Bolsonaro devenu lui-même compromettant pour Washington. Ce genre d'activistes aimant la parade, ils ne peuvent se retenir de brandir leur emblème : spectacle absurde dans les rues de São Paulo. Nous voilà en tout cas renseignés sur les supporters étrangers de M. Bolsonaro.

A gauche : drapeau national ukrainien dans un cortège bolsonariste à São Paulo.

En compagnie de M. Bolsonaro : l'Ukrainienne Sara Winter, ex-égérie brune à Lviv et ex-Femen.