Pentecôte : “l’exact renversement de la prétention des hommes lors de la construction de la tour de Babel”

Les textes de cette fête, lus par l'un des plus grands théologiens :



H.U.v.Balthasar, sur le récit de la Pentecôte (Actes 2,1-11) :

<< La tempête et le feu par lesquels l’Esprit y remplit l’Eglise dans sa totalité, et chacun séparément par une langue de feu particulière, sont pour elle la preuve donnée par Dieu le Père et Dieu le Fils de sa fécondité : dans l’Esprit de la fécondité divine, elle pourra elle aussi être désormais féconde, ce qui se manifeste aussitôt miraculeusement dans le fait que des gens de tous les peuples comprennent chacun dans leur langue. C’est l’exact renversement de la prétention des hommes lors de la construction de la tour de Babel : prétention d’être – par une force spirituelle humaine – une unité internationale unique jouant atout contre l’unité de Dieu (“Voici que tous parlent une seule langue, et c’est le début de leurs entreprises”, Genèse 11,6)… À la Pentecôte, l’unique langue de l’Eglise publiant “les merveilles de Dieu” devient compréhensible par la force divine pour tous les peuples. À tous, il doit, ou peut, apparaître que cette langue unique ne se situe pas dans la série des autres mais les dépasse, elle seule ; de même que la Parole et la vérité de Dieu dépassent toutes les inventions religieuses des hommes. >>

Sur la 2e lecture (1Corinthiens 12, 3-7,12-13) :

<< La multitude des grâces, des forces, des ministères que répartit le Dieu trinitaire, proviennent de son unité et visent son unité. Il ne s’agit pas des nombreuses cultures humaines, que l’histoire du monde en avançant cherche à rassembler en une unité artificielle : l’unité vraie est une unité fondée par Dieu le Père dans le Fils et dans l’Esprit. Unité qui, préalablement donnée, déploie sa plénitude intérieure ; où chaque manifestation particulière se tient au service de la plénitude de l’unité. Paul utilise pour cela l’image de l’unique corps qui n’a ses nombreux membres qu’en vertu de sa vitalité intérieure. Le corps dont il s’agit est, en même temps, un corps spirituel formé par l’Esprit, et un corps physique appartenant au Fils incarné. Les deux choses sont inséparables : “C’est en un seul Esprit que nous avons été baptisés pour ne former qu’un seul corps” ; la vie intérieure spirituelle et la constitution extérieure sont inséparables dans l’Eglise. >>