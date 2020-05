Tragi-comique : Bolsonaro trahi par le virus trumpiste

Ayant cru imiter Trump en restant viralo-négationniste, Bolsonaro se retrouve avec un Brésil en plein Covid-19... et les frontières US fermées aux voyageurs venant du Brésil ! Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Décidément la vie est une jungle. Le président brésilien Jaïr Bolsonaro vient de l’apprendre à ses dépens. Si quelqu’un adulait Donald Trump, c’était bien M. Bolsonaro : il l’imitait dans tous les domaines, et même en exagérant – ce qui semblerait difficile à n’importe qui ; mais M. Bolsonaro n’est pas n’importe qui. C’est un personnage qui fait reculer les bornes du grand n’importe-quoi, mais que le déboussolage des esprits (phénomène propre à notre époque) a mis à la tête d’un pays de 9 millions de km2 et 300 millions d’habitants.

Outre le fait qu’il est psychologiquement bizarre, M. Bolsonaro arbore une idée d’un autre âge : tout sacrifier à une guerre sainte contre un danger disparu depuis trente ans, le communisme soviéto-cubain. Ce prétexte sert à camoufler les deux vrais mobiles du président brésilien : 1. servir les intérêts agro-industriels les plus féroces, quitte à détruire l’Amazonie qui est le poumon de la planète ; 2. idolâtrer le président Trump, qu’il qualifie, comme en 1950, de « leader du monde libre » (libre de quoi ? on ne sait pas).

Donc : quand la pandémie de coronavirus s’est déclarée, en mars dernier, on se souvient que M. Trump a commencé par la nier et dire que ça allait disparaître. M. Bolsonaro a trouvé cette posture géniale, puisqu’elle venait de M. Trump. Le malheur est que parfois une posture de M. Trump ne dure pas 48 heures – et que M. Bolsonaro n’est pas assez acrobate pour suivre le mouvement. Vis-à-vis de l’épidémie il est donc resté « dans le déni », comme on dit aujourd’hui, en croyant toujours imiter le maître de la Maison Blanche. Pendant ce temps-là, M. Trump changeait continuellement de posture. M. Bolsonaro ne s’en rendait pas compte. Refusant de porter le masque, ou le portant pendant sur le côté de la joue comme une oreille molle de lapin bélier, il préside aujourd’hui un pays montré du doigt… parce que devenu principal foyer de la pandémie.

Résultat : le président Trump vient de fermer les frontières des Etats-Unis à tout voyageur venant du Brésil ! Coup très dur pour le business brésilien et le tourisme brésilien : pourquoi aller dans un pays dont on ne pourra pas revenir si l’on est nord-américain ?

Coup très dur aussi pour le prestige de M. Bolsonaro auprès de ce qui lui reste de supporters au Brésil. Ils découvrent un peu tard ce que la terre entière sait déjà : que dans la bouche de M. Trump « America first » veut dire : « America only » : les Etats-Unis seuls, et tant pis pour les alliés. Le propre des égoïsmes nationaux est l'écrasement des petits par les gros ; et des gros par les très gros. >>