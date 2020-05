Pour la paix intérieure : renouer avec la patience

"Heureux êtes-vous si l'on vous outrage à cause de moi", dit le Christ : la lettre de Pierre nous le rappelle à travers les siècles. Que cette lecture nous aide à ne pas nous comporter en partisans outrés, mais à refouler nos réflexes pour "faire place en nous à l'Esprit de Dieu" – comme nous y invite Hans Urs von Balthasar :

<< Ne pensons pas que le baptisé n'étant conscient d'aucun péché grave possède de toute façon le Saint-Esprit ! Celui-ci ne peut venir qu'en ceux qui sont "pauvres en esprit", c'est-à-dire dont l'esprit fait de la place à l'Esprit de Dieu...

La lettre de Pierre répète l'une des Béatitudes du Seigneur : "Heureux êtes-vous si l'on vous outrage à cause de moi". Et il ajoute immédiatement : "...car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous".

C'est comme si la souffrance de l'humiliation pour l'amour du Christ était déjà elle-même une prière pour demander l'Esprit : prière aussitôt exaucée, oui, avec pour effet, dans la souffrance elle-même, de supporter celle-ci non avec abattement ou révolte mais dans l'Esprit de Dieu.

Ce qui, vu de la terre, est une honte, ne doit pas être ressenti par le chrétien comme quelque chose dont il faille avoir honte ; il doit plutôt savoir qu'ainsi, précisément, il glorifie Dieu.

Les Actes des Apôtres le confirmeront en beaucoup d'endroits, ainsi que l'histoire des saints à travers l'histoire de l'Eglise : c'est toujours l'Eglise persécutée et humiliée qui peut prier le plus purement pour demander l'Esprit de Dieu. Elle a besoin de ce qu'elle demande, et elle l'obtient... >>