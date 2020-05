À quoi sert le coronavirus [1] : nouvelle offensive du lobby des cartes bancaires pour évincer les espèces

Des commerçants français refusent les paiements en espèce en invoquant des "raisons sanitaires". Explication : le Groupement des cartes bancaires leur répète avec insistance que les billets et pièces sont dangereux. Moyen d'aggraver la pression bancaire déjà ancienne pour évincer les espèces, quitte à braver la loi :

Tout le monde a vu sur des vitrines l'affichette "CB uniquement". Beaucoup ont dénoncé cette pratique auprès de 60 Millions de consommateurs, qui partage leur indignation. En effet, refuser les espèces est : 1. réprimé par le Code pénal, 2. discriminatoire envers les "populations les plus vulnérables" n'ayant pas accès aux outils informatiques !

Ce rappel sévère de la Direction de la consommation vient d'être adressé aux grandes enseignes comme aux petits commerçants. La plupart des enseignes ont alors battu en retraite, mais pas toutes... Si Castorama ou Bricomarché, par exemple, plaident maintenant "l'erreur de communication" et disent que "tous les types de paiement sont acceptés" [1}, la chaîne de fast-food Burger King France maintient sa consigne : "Paiement par carte bancaire ou sans contact uniquement"'. Défiant ainsi la Direction de la consommation, la Banque de France et le Défenseur des droits...



Burger King – et les autres enseignes précédemment – invoquent, ou invoquaient, "la sécurité de nos équipiers et de nos clients". Explication : selon l'enquête de la Fedesfi (Fédération des entreprises de la sécurité financière), depuis deux mois le Groupement des cartes bancaires [2] a entrepris de persuader le commerce que le paiement en espèces propage la pandémie. Cette rumeur ne repose sur aucun rapport scientifique, constate la Banque de France : "Utiliser des billets ne présente pas de risques particuliers d'infection", précise-t-elle aux radios. Les épidémiologues ajoutent que le risque de contamination au magasin est moins dans l'acte de payer que dans celui de manier les produits (aux rayons et aux caisses).

Le lobby des cartes bancaires ne fait en l'occurrence que "profiter du contexte sanitaire" pour relancer sa pression, proteste auprès des radios le délégué général de la Fedesfi. Il explique : "C'est encore et toujours la guerre entre le cash et la carte bancaire..." Évincer les espèces des achats quotidiens est en effet l'objectif des banques depuis la dffusion des moyens de paiement quasi-dématérialisés ; cela au mépris de la catégorie de population qui reste étrangère (ou réfractaire) à tel ou tel de ces moyens – par exemple les 5 % des Français ne possédant pas de carte bancaire. Le mépris du lobby envers eux contrevient à l'égalité constitutionnelle de tous dans l'accès aux achats de première nécessité...

On est ainsi devant un nouvel exemple de deux caractéristiques du système ultralibéral : 1. il est monté en puissance – avec la longue complicité des pouvoirs publics – au point de défier maintenant ces mêmes pouvoirs publics jusque dans les domaines régaliens (la monnaie) ; 2. sa redoutable plasticité lui permet de profiter de tout (y compris des dégâts provoqués directement ou indirectement par lui) pour étendre encore son emprise. Comme le dit l'appel du CERAS (note ici du 21/05), "les chantres d'un néolibéralisme et d’une mondialisation dérégulée ne semblent pas prêts à laisser les rênes du pouvoir..." C'est le moins qu'on puisse dire.



__________

[1] Mais comme toutes les franchises composant le groupement des Mousquetaires, chaque point de vente Bricomarché est relativement libre envers les orientations nationales élaborées au "Parc de Tréville" (Bondoufle).

[2] Groupement d'intérêt économique privé réunissant les principales banques françaises.

Et ce commerçant français nous parle en globish : "CB only, no cash".

Fuck yourself !