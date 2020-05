L'appel à l'action pour un nouveau "programme du CNR"

Naissance d'un "Conseil national pour la nouvelle Résistance" ("CNNR") co-présidé par deux résistants historiques, Claude Alphandéry et Anne Beaumanoir, et animé notamment par Dominique Bourg, Jean-Marie Harribey, Dominique Méda etc. Parmi les nouvelles expressions de réflexion collective, cette initiative témoigne d'une évolution d'idées qui mérite examen. Elle paraît une réponse possible à ce que conseille Laudato Si' : exercer "une saine pression" sur les responsables économiques et politiques. Voici le texte de l'appel, avec une introduction-relais locale :

Présentation locale dans le Pas-de-Calais :

https://www.audomarois-alternatif.fr/que-viennent-les-jou...

<<"Le motif de base de la Résistance était l'indignation" (Stéphane Hessel, Indignez-vous) – Gilets jaunes, verts, rouges, noirs, multicolores, anciens participants des Nuits debout, bénévoles-militants auprès des pauvres avec ou sans papiers, engagés ou non en politique, associatifs pour l’environnement, pour la santé, pour la justice sociale, participants aux manifs et aux ciné-débats, aux marches pour le climat, et tous ceux qui attendent l’heure de l’appel parce qu’on ne peut plus laisser le monde aller à sa perte : c’est le moment ! Le CNNR vient de naître. >>



Texte de l'appel national :

<< Le Conseil National pour la Nouvelle Résistance se veut enfant des héros du CNR. Celui-ci, né au cœur du combat contre le nazisme, sous le double patronage du général de Gaulle du 18 juin et de Jean Moulin (représentant général de la Résistance en janvier 42), avait deux missions : coordonner tous les groupes de Résistance du territoire, et écrire ensemble la France d’après, dans la réappropriation d’un destin commun qui prit nom des Jours Heureux.

Se battre ensemble, rêver ensemble pour bâtir ensemble. C’est bien ce programme écrit aux veilles angoissées de combats, mots de sang, de feu et d’amour fou, gravé au secret des âmes des poètes, déportés, paysans, torturés, ouvriers, fusillés, femmes et hommes héroïques, qui dessinera le visage souriant de la France d’après, selon ce beau principe de la solidarité nationale : chacun donne selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins.

Pour la santé, pour les enfants, pour les anciens. Pour la démocratie et les libertés publiques. Pour protéger des prédateurs les richesses mises en commun : l’énergie, les assurances, les banques.

C’est ainsi que le 27 mai 1943 se tenait à Paris la première réunion clandestine du CNR, des représentants de réseaux, de partis et de syndicats différents. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n’y croyaient pas. D’une même ardeur pour inventer le monde d’après.

Le 27 mai prochain, journée nationale de la Résistance, fera aussi date, nous l’espérons, avec appel à tous ceux qui ont gardé comme horizon les Jours Heureux de rejoindre la Nouvelle Résistance, et lancement de comités locaux.

En effet le 14 mai dix femmes et dix hommes ont lancé le premier Conseil National du CNNR. Parmi eux, derrière deux grands résistants, Anne Beaumanoir et Claude Alphandéry, aucun ponte de la politique, mais des chercheurs, artistes, travailleurs, militants engagés depuis toujours.

Face aux ravages du néolibéralisme qui prend la forme d’un pouvoir autoritaire destructeur, usant avec la crise de la stratégie du choc, il s’agit d’offrir à tous les mouvements de résistance, sociale et écologique, un point de ralliement, en dehors des syndicats et des partis (mais non pas contre eux), afin de mener le combat : et ce d’abord en travaillant aux principes selon lesquels notre société doit être gouvernée, et obliger ensuite les politiques à s’engager vis-à-vis d’eux. Dans un deuxième temps, il s’agira de nourrir le plus largement possible ce programme, à partir des expériences partagées et propositions de chacun, afin qu’il soit le plus rapidement possible opérationnel.

Conscients de l’urgence à agir, nous attendons aussi avec impatience ce 27 mai, avec l’espoir que de nombreux comités locaux s’organisent afin de constituer autant de cellules vivantes de la Nouvelle Résistance, d’archipels organiquement reliés pour que circule la sève d’un Nouveau Monde, de résilience et d’entraide, de nouvelles relations plus justes, au sein de la grande communauté naturelle des vivants, comme entre les humains.

Et que viennent les Jours Heureux ! >>