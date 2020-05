Le Royaume à venir, non les fantasmes du passé...

Fête de l'Ascension du Ressuscité. Esprit Saint, enseigne-nous à ne pas substituer au Royaume divin à venir on ne sait quelle nostalgie de royaumes terrestres : régression tentatrice qui traverse les siècles pour éloigner les chrétiens de la foi au Christ...

<< Les quarante jours de l'apparition du Ressuscité étaient un passage très mystérieux entre la vie et la mort terrestres de Jésus d'une part, et son ascension vers le Père d'autre part. Dès le début de sa vie, il était celui qui avait été engendré par l'Esprit : le choix des Douze se produisit expressément dans l'Esprit Saint (Actes 1:2). Maintenant il est le Glorifié entièrement rempli de l'Esprit, le "second homme venu du ciel" (1Corinthiens 15:47), celui qui, allant au Père, sera "esprit vivifiant" (ibid. 46) pour l'Eglise. Ce qui lui tient à coeur, c'est uniquement le "Royaume de Dieu" (Actes 1:4), que les disciples auront à proclamer dans le Saint-Esprit "jusqu'aux extrémités de la terre" ; tandis que pour les disciples qui n'ont pas encore reçu l'Esprit, c'est encore "la royauté en Israël" et sa date de commencement qui sont importants. Mais ce désir des disciples est chassé par deux choses : l'attente priante de l'Esprit, et l'envoi en Lui dans le monde entier (pour être "mes témoins", Actes 1:5). Ces deux choses inséparables constitueront l'essence de l'Eglise : prière instante pour demander l'Esprit de Dieu, et attestation. Ceux qui regardent vers le ciel où Jésus a disparu, sont envoyés par les anges à la double mission qu'Il leur a indiquée... >>

Hans Urs von Balthasar

Ô Seigneur, envoie ton Esprit

Qu'Il renouvelle la face de la terre...