Aux USA aussi, le choc sanitaire devient politique

Sous l'impact économique de la pandémie, la société américaine prend graduellement conscience de sa réalité sociale – victime de l'idéologie pro-milliardaires de Donald Trump... Mais Biden fait-il le poids ? Analyse du journaliste catholique Michael Sean Winters :

<< Au parti démocrate tout le monde voudrait poser la même question au futur candidat, l’ex-vice-président Joe Biden : où êtes-vous passé ? Il est temps pour lui de se montrer et de donner un contenu à sa campagne électorale. Et ce contenu s’impose. Au-delà des pronostics plus ou moins gratuits sur ce à quoi ressemblera notre société après le Covid-19, une évidence éclate dès maintenant : nous apprenons à reconnaître que les gens vraiment essentiels à la nation sont les fermiers, les infirmières, le personnel de nettoyage des hôpitaux et des magasins d’alimentation, les travailleurs sociaux, les guichetiers de banques, les maîtres d’école, tous ceux qui restent au travail chaque jour pour la sécurité des Etats-Unis – et ceux d’entre eux dont l’absence subite laisse le pays anxieux de les voir revenir. […]

Il faut à Joe Biden devenir le champion de l’Amérique des travailleurs. Il lui faut toucher les syndicats des infirmières, des camionneurs, des salariés de l’hôtellerie-restauration, des policiers, des enseignants, des fonctionnaires. Il lui faut afficher un programme qui récompenserait ces travailleurs comme ils le méritent, en rappelant le soutien qu’il a toujours apporté à leurs droits. Il lui faut condamner toute subvention allant dans la poche des patrons et des actionnaires et laissant les salariés dehors. Il lui faut joindre les gouverneurs démocrates et républicains pour exiger des équipements de protection pour les travailleurs de première ligne. Il lui faut devenir le champion de meilleurs salaires pour les métiers durs et les métiers nobles. Il lui faut proposer un plan pour les jeunes qui ne vont pas à l’université, et un plan pour réduire la dette universitaire de ceux qui y vont…

Avant que la politique ne soit détournée par la prétendue “guerre culturelle”, il y avait un proverbe à propos de l’élection présidentielle : si les électeurs vont dans l’isoloir en se voyant comme contribuables, ils votent républicain ; s’ils y vont en se voyant comme travailleurs, ils votent démocrate. Il faut que Biden les amène à se voir comme travailleurs, et à voir les super-riches comme contribuables.

Le choc économique provoqué par le virus, et par le refus de Trump d’agir énergiquement durant tout le mois de février, exige au XXIe siècle l’équivalent du New Deal. Ou bien le futur gouvernement s’y engagera et aidera le peuple américain à se remettre debout ; ou bien – si Trump est réélu – on peut s’attendre en économie à plus d’idéologie favorisant les plus riches et ne laissant que des miettes au reste d’entre nous.

Chaque métropole de la côte et chaque hameau rural du Midwest est en souffrance. L’empathie de Biden est sans doute insatiable, mais les travailleurs de ce pays n’ont pas besoin de quelqu’un qui ressente leur souffrance. Ils ont besoin d’un champion qui se batte pour améliorer leur existence, défendre leurs droits et faire en sorte qu’ils ne soient pas forcés de payer la note pour des aides aux riches et aux puissants. >>

(National Catholic Reporter, 22/04).