Le pape, les peuples, le virus et le libéralisme (2)

Sur cette intervention importante, ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le côté pénible du confinement se double de l’impression d’être enfermés en écoutant et en regardant nuit et jour radios et télévisions ne nous parler que d’une seule chose, le coronavirus, et sous un seul angle, la glose perpétuelle (quitte à faire du remplissage quand on n’a rien à dire de plus que la veille). Pas le moindre recul. Aucune réflexion de fond sur les causes de la situation présente.

Il y aurait pourtant beaucoup à dire… Voici quelqu’un qui prend du recul pour mieux envisager la situation et lui trouver une issue. C’est le pape François. Il vient d’écrire aux mouvements et organisations populaires dans le monde une lettre sur la crise actuelle, et ce qu’il leur écrit tranche positivement par rapport au flot de commentaires des médias. Il faut en lire quelques extraits. Ecoutez, c’est François qui parle :

<< Les paradigmes technocratiques (qu’ils soient étatistes ou fondés sur le marché) ne suffisent pas pour affronter cette crise, ni d’ailleurs les autres grands problèmes de l’humanité. Aujourd’hui plus que jamais, ce sont les personnes, les communautés, les peuples qui doivent être au centre de tout, unis pour soigner, pour sauvegarder, pour partager… >>



Et aussi cela, écoutez encore :

<< Je veux que nous pensions au projet de développement humain intégral auquel nous aspirons, fondé sur le rôle central des peuples dans toute leur diversité et sur l’accès universel aux trois T que vous défendez : terre, toit et travail. J’espère que cette période de danger nous fera abandonner le pilotage automatique, secouera nos consciences endormies et permettra une conversion humaniste et écologique pour mettre fin à l’idolâtrie de l’argent et pour placer la dignité et la vie au centre de l’existence. Notre civilisation, si compétitive et individualiste, avec ses rythmes frénétiques de production et de consommation, ses luxes excessifs et des profits démesurés pour quelques-uns, doit être freinée, se repenser, se régénérer. >>



Les pistes que propose le pape sont économiquement incorrectes, aux antipodes de celle des chroniqueurs assurant que si ça se passe mal c’est parce qu’on n’a pas encore assez appliqué l’ultralibéralisme : un peu comme nos intellectuels communistes des années 1960 expliquaient que si l’URSS échouait c’est parce que qu’elle n’appliquait pas assez le marxisme. Contrairement aux commentaires sans fin d’économistes toujours surpris par les échecs de leur système et qui n’en finissent pas de disserter comme des médecins de Molière, les paroles du pape François pèsent leur poids de réalité et de méditation chrétienne bien informée. >>