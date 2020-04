Le diagnostic du jour

Le spectre de la crise économique et le climat de la crise sanitaire, dessinés par le romancier américain Douglas Kennedy dans son entretien au Monde (02/04) :

<< Grâce aux partisans de l'économie de l'offre et aux adorateurs de Milton Friedman, qui ont dicté la politique fiscale américaine depuis quarante ans, nous vivons désormais dans une version high-tech du capitalisme du XIXe siècle... alimentée par un puissant sous-texte de darwinisme social. >>

Et en prime, ce qu'il dit de la panique lancinante semée (involontairement ?) par l'audiovisuel :

<< Le flot incessant de l'information continue devient un peu comme la roue d'un hamster dans votre tête. Ça tourne et tourne et tourne en vous submergeant d'images d'un présent catastrophique, en vous répétant indéfiniment ce que vous savez déjà, en suscitant une panique existentielle tous azimuts. Et comme la roue du hamster, ça ne vous mène nulle part. C'est le mythe de Sisyphe en version électronique, exacerbé par notre époque interconnectée. >>