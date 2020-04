La crise : pour un travail de deuil et d'enfantement

Ce avec quoi il faut rompre pour édifier un monde nouveau / Le rôle des chrétiens catholiques / Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

https://prod.radiopresence.com/IMG/mp3/01042020_chroeco_a...

<< Bonjour à tous. Le danger des idées fixes, c’est qu’elles hypnotisent sans mener à rien. C’est le cas de la pandémie du coronavirus. Elle accapare aujourd’hui toute l’actualité : on a l’impression que plus rien d’autre ne se passe, que plus rien d’autre n’existe.

On sait que des milliers de vies humaines sont menacées, on sait que les lendemains économiques et sociaux vont être très durs. Mais ni l’hypnose sanitaire, ni le frisson devant les conséquences socio-économiques, ne mènent par eux-mêmes où que ce soit. C’est notre degré de lucidité, notre capacité de réflexion, qui pourront (ou non) faire la différence.

Si la fin de la guerre contre le virus provoque notre retour aveugle aux errements antérieurs, tant dans nos attitudes quotidiennes que dans notre connivence avec le système global en partie responsable de la propagation foudroyante de la maladie, alors ces mois d’épreuves n’auront servi à rien. Et nous devrons nous attendre à d’autres épreuves du même genre.

Mais si la fin de la guerre contre le virus est l’occasion d’une révision radicale de notre façon de vivre et du système économique qui l’a construite, alors nous pourrons espérer voir naître un monde nouveau.

L’épreuve actuelle attend de nous que nous lui donnions un sens. Vue sous cette angle, elle est, comme disait le concile Vatican II, un signe des temps. Les chrétiens doivent « scruter les signes des temps et les interpréter à la lumière de l’Evangile pour répondre aux questions des hommes sur le sens de la vie présente et future », dit la constitution conciliaire Gaudium et Spes. Et comme les signes des temps sont par nature donnés à toute l’humanité, le travail chrétien d’interprétation des signes des temps fait partie du travail moral de toute l’humanité – qui devrait devenir solidaire dans l’épreuve commune.

Comment parvenir à ce que ce travail moral soit un travail à la fois de deuil et d’enfantement ? Deuil du système socio-économique antérieur et des mauvaises habitudes qu’il formatait en nous. Enfantement d’une civilisation capable de renouer avec les besoins profonds de l’humanité, dont fait essentiellement partie le besoin spirituel. Le pape François en parle de façon magistrale dans Evangelii Gaudium et dans Laudato Si’...

Il y a des moments, et celui-ci en est un, où pour comprendre ce qui se passe sur le terrain il faut le regarder d’un peu plus haut. C’est d’ailleurs le moyen d’échapper à l’hypnose et d’ouvrir vraiment les yeux, pour discerner les vraies perspectives… >>