Mgr Schneider n'a pas voué le pape au covid-19

L'interprétation schneiderienne de la pandémie (partagée par tout le milieu intégriste anti-François) se déploie dans une autre direction :

► La note du 20 mars ici a été modifiée après vérification : contrairement à l’information de la semaine dernière, l’évêque auxiliaire Schneider (Kazakhstan) n’a pas écrit que la pandémie en tant que fléau surnaturel allait tuer le pape François.

► Le zèle arbitraire habituel de Mgr Schneider à l’encontre du pape (et des évêques unis au pape) n’est toutefois pas absent de ce qu’il écrit vraiment – par ailleurs – de la question du virus, comme le montre son article du 22 mars. Extraits :

<< Les mesures de sécu­ri­té dras­tiques et dis­pro­por­tion­nées [NDLR – la mobilisation sanitaire !], asso­ciées à la néga­tion des droits fon­da­men­taux de l’homme que sont la liber­té de mou­ve­ment, la liber­té de réunion et la liber­té d’o­pi­nion, appa­raissent qua­si­ment orches­trées au niveau mon­dial selon un plan pré­cis. Un effet secon­daire impor­tant de cette nou­velle « dic­ta­ture sani­taire » qui se répand dans le monde entier est l’in­ter­dic­tion crois­sante et sans com­pro­mis de toute forme de culte public. La situa­tion actuelle de l’in­ter­dic­tion du culte public à Rome ramène l’É­glise à l’é­poque d’une inter­dic­tion ana­logue du culte chré­tien émise par les empe­reurs romains païens au cours des pre­miers siècles. […]

On peut com­prendre cette situa­tion comme une inter­ven­tion divine dans la crise actuelle sans pré­cé­dent de l’É­glise. Dieu uti­lise main­te­nant cette situa­tion pour puri­fier l’É­glise, pour réveiller les res­pon­sables dans l’É­glise, et en pre­mier lieu le pape et l’é­pis­co­pat, de l’illu­sion d’un beau monde moderne, de la ten­ta­tion de flir­ter avec le monde, de l’im­mer­sion dans les choses tem­po­relles et ter­restres. >>

https://www.renaissancecatholique.org/mgr-schneider-nous-livre-le-sens-surnaturel-de-lepidemie-du-coronavirus/

► Ayant lu ces considérations, on peut s’interroger sur le processus mental qui conduit leur auteur :

– à minimiser la pandémie meurtrière ;

– à interpréter la mobilisation sanitaire comme un complot du “mondialisme” [1] ;

– à croire que la suspension des rassemblements (notamment dans les églises) ne vise que les catholiques, ce qui ferait de M. Giuseppe Conte une réincarnation de Dioclétien et de M. Edouard Philippe un avatar d’Emile Combes ;

– et à s’imaginer que le coronavirus est “une intervention divine dans la crise de l’Eglise” pour “réveiller le pape“ (et l’épiscopat) “de l’illusion d’un beau monde moderne” ! hypothèse dont l’absurdité saute aux yeux de quiconque connaît les grands textes magistériels du pape François, plus sévère que ses trois prédécesseurs envers les laideurs et les mécanismes du monde moderne… Mais on sait que la caractéristique des ennemis de ce pape est de ne l’avoir jamais lu.

Passons sur la dernière phrase de l'extrait cité : Mgr Schneider semble avoir perdu de vue Matthieu 25:31-46, qui fonde l’implication décisive (et même eschatologique) du chrétien dans les choses temporelles ; mais là aussi, on sait que la spécialité de ces milieux est de prôner – au nom d’on ne sait quelle “pureté” néo-donatiste de la foi – des attitudes qui contredisent l’Evangile.

...Mais l’évêque auxiliaire du Kazakhstan n’a pas tout de même pas voué Jorge Bergoglio au covid-19 : je tenais donc à le souligner.

[1] De même, ces milieux croient que le GIEC est un complot mondialiste.