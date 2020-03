19h30 ce soir : une bougie à la fenêtre de votre foyer

Mon billet à Radio Présence (Toulouse) et Fidélité Mayenne :

<< Ce soir à 19 h 30, répondant à l’appel des évêques, les cloches des églises vont sonner. A cette heure précise, les évêques appellent aussi les Français (catholiques ou non) à placer une bougie devant leur fenêtre.

Il s’agit de montrer la solidarité de tous face à l’épreuve qui frappe la France et le reste du monde : celle d’une pandémie virale meurtrière.

Solidarité d’abord avec ceux qui se dévouent en première ligne : les soignants, le monde des hôpitaux, les médecins de ville, le Samu, les pompiers... Et avec tous ceux qui restent à leur poste parce que la vie quotidienne de tous en dépend : les chauffeurs routiers qui approvisionnent les magasins alimentaires, les éboueurs dont le travail protège les populations, etc.

Solidarité aussi des catholiques avec tous leurs concitoyens ! Ce point est très important. Depuis plusieurs années certains, appuyés par les médias, répandent l’idée selon laquelle les catholiques en France seraient une forteresse assiégée. Idée doublement fausse : parce qu’elle ne reflète pas la réalité, et parce qu’elle contredit le Nouveau Testament. “Soyez toujours prêts à expliquer à qui vous le demande l’espérance qui est en nous”, dit la 1ère lettre de Pierre. Pour cela il faut qu’autrui ait envie de nous de demander… et que nous ayons l’air de vivre une espérance. Or c’est justement dans un moment d’épreuve comme cette épidémie que l’espérance chrétienne doit se montrer. Parce que les chrétiens croyants sont censés affronter les épreuves (individuelles ou collectives) avec calme et solidarité.

Ils sont aussi censés vivre les épreuves en leur trouvant un sens qui dépend de la foi. Une foi que la grande majorité de nos concitoyens ne partagent pas, c’est un fait – et en ce sens les croyants sont effectivement une minorité. Pour des croyants chrétiens, être une minorité ne veut pas dire se replier dans l’entre soi, mais au contraire être une lumière sur le sentier. Et c’est justement une lumière que les évêques demandent aux catholiques français de placer ce soir devant leur fenêtre…

Et si les évêques demandent à tous les Français d’en faire autant, même s’ils ne sont ni chrétiens ni catholiques, c’est que croyants et incroyants partagent la même condition humaine, aujourd’hui mise en danger par une maladie dont la diffusion mondiale rapide n’est pas sans lien avec la société actuelle, ses structures économiques et ses habitudes de comportement. Quand nous sortirons de l’épreuve, dans quelques mois, tous ensemble, croyants et incroyants, nous tirerons les leçons de ce qui est arrivé. Et nous verrons ce qu’il faudra faire pour que ça n’arrive plus. L’avenir dépendra de notre solidarité. >>