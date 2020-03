17 mars, fête de la saint Patrick ! Voici sa prière :

Je me lève aujourd’hui,

Par une force puissante,

L’invocation à la Trinité,

La croyance à la Trinité,

La confession de l’unité du Créateur du monde.

Je me lève aujourd’hui,

Par la force de la naissance du Christ et de Son Baptême,

La force de Sa Crucifixion et de Sa mise au tombeau,

La force de Sa Résurrection et de Son Ascension,

La force de Sa Venue au jour du jugement.

Je me lève aujourd’hui,

Par la force des ordres des Chérubins,

Dans l’obéissance des Anges,

Dans le service des Archanges,

Dans l’espoir de la Résurrection,

Dans les prières des Patriarches,

Dans les prédictions des Prophètes,

Dans les prédications des Apôtres,

Dans les fidélités des Confesseurs,

Dans l’innocence des Vierges saintes,

Dans les actions des Hommes justes.

Je me lève aujourd’hui,

Par la force du Ciel,

Lumière du Ciel,

Lumière du Soleil,

Éclat de la Lune,

Splendeur du Feu,

Vitesse de l’Eclair,

Rapidité du Vent,

Profondeur de la Mer,

Stabilité de la Terre,

Solidité de la Pierre.

Je me lève aujourd’hui,

Par la force de Dieu pour me guider,

Puissance de Dieu pour me soutenir,

Intelligence de Dieu pour me conduire,

Oeil de Dieu pour regarder devant moi,

Oreille de Dieu pour m’entendre,

Parole de Dieu pour parler pour moi,

Main de Dieu pour me garder,

Chemin de Dieu pour me précéder,

Bouclier de Dieu pour me protéger,

Armée de Dieu pour me sauver :

Des filets des démons,

Des séductions des vices,

Des inclinations de la nature,

De tous les hommes qui me désirent du mal,

De loin et de près,

Dans la solitude et dans une multitude.

J’appelle aujourd’hui toutes ces forces

Entre moi et le mal,

Contre toute force cruelle impitoyable

Qui attaque mon corps et mon âme,

Contre les incantations des faux prophètes,

Contre les lois noires du paganisme,

Contre les lois fausses des hérétiques,

Contre la puissance de l’idolâtrie,

Contre les charmes des sorciers,

Contre toute science qui souille le corps et l’âme de l’homme.

Que le Christ me protège aujourd’hui :

Contre le poison, contre le feu,

Contre la noyade, contre la blessure,

Pour qu’il me vienne une foule de récompenses.

Le Christ avec moi,

Le Christ devant moi,

Le Christ derrière moi,

Le Christ en moi,

Le Christ au-dessus de moi,

Le Christ au-dessous de moi,

Le Christ à ma droite,

Le Christ à ma gauche,

Le Christ en largeur,

Le Christ en longueur,

Le Christ en hauteur,

Le Christ dans le coeur de tout homme qui pense à moi,

Le Christ dans tout oeil qui me voit,

Le Christ dans toute oreille qui m’écoute.

Je me lève aujourd’hui,

Par une force puissante,

L’invocation à la Trinité,

La croyance à la Trinité,

La confession de l’unité du Créateur du monde.

Au Seigneur est le Salut,

Au Christ est le Salut,

Que Ton Salut Seigneur soit toujours avec nous.

Amen ! Amen ! Amen !