Le virus donne raison au pape et tort aux libéraux

L'épidémie bouscule la doxa officielle ! Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Ce qui est frappant, c’est que l’impact de l’épidémie oblige nos sociétés occidentales à des innovations qui auraient paru du dernier ringard à nos commentateurs il y a quelques semaines encore. Prenons l’exemple de l’économie... Qui donc a dit : « Il y a des choses trop précieuses pour être laissées à la disposition des marchés » ? C’est le pape Jean-Paul II dans l’encyclique Centesimus annus. Mais quelqu’un d’autre vient de le dire aussi : et là c’est sidérant, puisqu’il s’agit d’Emmanuel Macron ! Dans son allocution du 16 mars, le président de la République a prononcé quelques phrases qui ont désorienté une partie de ses supporters et de ses élus. Parce que ces phrases étaient autant d’entorses à la doctrine économique libérale.

Tournant apparemment le dos à ce qu’il nous disait depuis 2017, le président Macron nous a expliqué que pour sauver l’économie française de la récession, pour empêcher les PME de sombrer et pour aider les salariés en chômage technique, il faut une intervention massive de l’Etat et l’injection de dizaines de milliards ! C’est le contraire de la norme libérale européenne, qui postule le « moins d’Etat », condamne les dépenses publiques et interdit le déficit budgétaire… Mais il faut agir « quoi qu’il en coûte », a déclaré le chef de l’Etat, parce que la relance de l’économie après la crise sanitaire est à ce prix.

Faut-il comprendre que le libéralisme est un bateau qui ne peut naviguer que par temps calme ? et qui fait naufrage dès que la tempête arrive ? C’est un peu ce que les leçons de l’histoire moderne (par exemple 1929) nous avaient enseigné, avant qu’on n’en efface la mémoire et qu’on n’élève les dernières générations dans d’autres idées.

Mais alors : ceux qui avaient souri avec condescendance devant l’encyclique de François Laudato Si’ (saluée aux Etats-Unis par des imprécations et des bordées d’injures) feraient peut-être bien de la reprendre et de la relire, avec les nouvelles lunettes que semble distribuer – un peu malgré lui mais parce qu’il faut ce qu’il faut – le président Macron.

Et ceux des catholiques qui n’auraient pas encore étudié Laudato Si’ seraient bien inspirés de le faire sans attendre – en profitant des longues journées à la maison que nous impose le coronavirus. Ainsi, comme dit le proverbe, le diable portera pierre. >>