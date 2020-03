Ce n'est pas "un châtiment du Ciel" !

Les radios et les télévisions ne parlent plus que de la pandémie de coronavirus ; citoyens comme les autres, parlons-en aussi. Mais qu’avons-nous de particulier à dire sur ce sujet ? Ma chronique de ce matin à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :



<< D’abord une chose saute aux yeux : ce que nous n’avons PAS à dire. Parce que nous n’avons pas à le CROIRE ! Ce serait de dire que cette épidémie (ou n’importe quel autre fléau naturel dans le présent, le passé ou l’avenir) serait envoyée par le Ciel « en punition de nos péchés ». Quelques-uns commencent à le dire. Mais c’est une hérésie, même si beaucoup, dans le passé, n’ont pas hésiter à tomber dedans chaque fois qu’il y avait le choléra ou la peste… Pourquoi une hérésie ? Parce que ce n’est pas ainsi que la créature expie ses fautes devant le Créateur. Et parce que le Créateur ne détruit pas sa création. Cette certitude nous vient d’En Haut : le Seigneur en personne la donne à Noé au livre de la Genèse, après le Déluge, quand Il déclare : « J’établis mon alliance avec vous, aucune créature ne sera plus supprimée par l’eau du déluge pour détruire la terre… Je me souviendrai de l’alliance éternelle entre moi et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre… »

Cette parole du Père est confirmée par le Fils lorsque Jésus, dans l’Evangile (Luc, chapitre 13) explique aux disciples que les catastrophes matérielles aveugles ne sont pas une punition divine : « Les dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! »

Ça ne veut pas dire que l’homme n’est pas responsable, en certains cas, de certaines catastrophes ; la diffusion du coronavirus à travers le monde ne se produirait pas aussi vite si notre système économique n’exigeait pas les déplacements aériens de masse continuels – dont la diminution actuelle provoque d’ailleurs un krach financier avec toutes les conséquences humaines et sociales que ça suppose…

Mais cela, qui prouve que l’homme dans son vertige prométhéen s’est éloigné de Dieu, c’est l’oeuvre de l’homme envers lui-même et le reste de la création. Ce n’est pas l’œuvre du Créateur. Et c’est bien ce que dit Jésus en évoquant l’affaire de la tour de Siloé, fait-divers de la Jérusalem du 1er siècle que nous ne connaissons que par cet évangile. Alors n’allons pas chercher midi à quatorze heures, ne prêtons pas à Dieu une intention qu’Il a démentie lui-même par avance, et renforçons l’effort de tous les citoyens conscients pour faire face à l’épidémie. >>