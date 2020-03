Le virus et le big business

Oui, il faut lutter contre le virus en prenant un maximum de précautions. Mais il ne faut pas céder à la panique, qui mène aux incivilités et augmente les dangers. Et il faut se poser des questions pour chercher à comprendre... Par exemple : la propagation du virus ne serait-elle pas liée au système économique global ?

Réponse dans le New York Times édition internationale (qui jusqu’ici n’était pas précisément critique envers la mondialisation économique et le libre-échange sans frontières) : le grand quotidien américain rappelle que “déjà avant le virus, les problèmes de sécurité et d’abus commerciaux suscitaient des inquiétudes au sujet des transports aériens de masse et de la délocalisation globale des chaînes d’approvisionnement, ainsi que des doutes sur la fiabilité de la Chine en tant que partenaire.”

Même son de cloche à Bruxelles, où le groupe de réflexion Bruegel pose la question qui fâche l’industrie du tourisme : “La mondialisation des maladies n’est pas un fait nouveau. Ce qui est nouveau, c’est qu’avec l’avion les choses se répandent très vite. On peut se demander maintenant si la belle époque du transport aérien global n’est pas révolue. Beaucoup de gens se demandent si on a vraiment besoin d’autant de voyages quotidiens.”

À l’Institut des Sciences humaines de Vienne, on constate : “Le virus soulève toutes les questions que l’on doit se poser à propos de ce monde interconnecté tel que nous l’avons fabriqué…”

Et un peu partout, les analystes politiques se demandent si le choc de l’épidémie ne va pas doper les courants contestataires : ceux qui mettent en cause la réorganisation ultralibérale du monde depuis les années 1990. Selon ces courants, explique le forum Neue Wirtschaft de Berlin, “non seulement le système actuel pose des problèmes économiques, mais il crée des menaces pour la santé et la sécurité, et nous n’avons pas à les subir pour faire plaisir au big business”.

D’autant que le big business envenime encore les choses en ajoutant à la crise sanitaire internationale une crise pétrolière capable de plonger le monde dans un chaos économique. Hier les Bourses mondiales se sont écroulées. Ce krach vient de la peur de la récession liée à la baisse du pétrole. Pourquoi la baisse du pétrole ? Sans doute à cause du virus, qui ralentit l’activité donc la demande de carburant. Mais surtout, les deux géants pétroliers qui règnent sur l’Arabie saoudite et sur la Russie sont entrés en guerre l’un contre l’autre, aggravant massivement l’hystérie des places financières…

D’où trois questions : 1. Les peuples doivent-ils supporter indéfiniment un système global aussi dangereux, qui repose sur l’hystérie et l’instabilité ? 2. Les Etats ont-ils encore les moyens de réformer ce système ? 3. S’ils n’ont plus ces moyens pour l’instant, quand vont-ils les récupérer pour reprendre le contrôle ?

Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle.