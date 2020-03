LREM et ses sourires nerveux (ou méprisants)

Le rictus des dames En Marche à la télévision exhibe la vraie nature d'un régime qui ne supporte pas les difficultés du réel. Témoin la dernière de Mme Pannier-Runacher :

Guerre des prix pétroliers + épidémie globale, la malfaisance du libéralisme mondialisé éclate une fois de plus mais suscite, cette fois, comme un début de prise de conscience chez des commentateurs occidentaux : mais pas chez les HEC en folie qui composent l'élite macronienne. Sur CNews ce matin, la secrétaire d'Etat Pannier-Runacher [photo] arbore le sourire nerveux qui caractérise son groupe, et déclare : "La bourse a des réactions parfois rapides, notamment avec les robots qui passent de manière automatique les ordres d'achat et de vente... Moi, je regarde avec une certaine circonspection la situation : c’est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui."

Vous avez bien lu. Une représentante du gouvernement vous assure, très officiellement, qu'il ne faut s'inquiéter ni de la situation (le choc d'un krach boursier sur des économies européennes immuno-déficientes), ni de la matrice de cette situation : la mondialisation dérégulée, l'ivresse délocalisatrice du patronat depuis trente ans, l'idée irresponsable d'une Chine "usine du monde", et – pour l'épidémie de coronavirus – l'industrie des transports aériens de masse permanents ! Rien de tout ça ne trouble Mme Pannier-Runacher ; ni ne trouble ses amies LREM, qui se succèdent sous les caméras (de BFM à France Info et de CNews à LCI) pour nous opposer leur rictus et leurs regards exaspérés. Les Français craignent pour leur avenir ? Les dames macronesses jugent qu'ils ont bien tort, puisque "c'est le moment de faire de bonnes affaires en bourse". Voilà qui (et ce que) les électeurs ont porté au pouvoir en 2017, à la faveur d'une hallucination collective.

"Souriez, soyez pé-da-go-gi-ques !"