L'affaire Polanski et notre société

Notre société du relativisme et du chacun pour soi est-elle en position de lyncher Polanski ? Ma chronique à Radio Présence et Radio Fidélité Mayenne :

https://prod.radiopresence.com/IMG/mp3/04032020_chroeco_a...

<< Juste un mot sur l’affaire Polanski, en essayant de ne choquer personne.

Nous avons tous suivi les péripéties de cette polémique perpétuellement relancée, avec son dernier rebondissement : la cérémonie des Césars et les tumultes qui ont suivi… et qui continuent encore. La parole a été donnée pendant le week-end aux réquisitoires contre le jury qui a décerné un prix à Polanski.

Depuis hier, d’autres voix s’élèvent pour défendre le réalisateur. Entre autres la voix de Lambert Wilson : il proteste contre ce qu’il appelle un « lynchage public abominable », et il s’indigne que l’on devienne incapables de récompenser une œuvre parce qu’on condamne un comportement personnel de son auteur.

Wilson ajoute que la seule victime judiciairement avérée de Polanski (aux Etats-Unis en 1977), Samantha Geimer, a dit plusieurs fois qu’elle lui avait pardonné. Et qu’elle désapprouve la campagne menée aujourd’hui contre lui.

C’est là que je voulais en venir. Car je tombe sur l’article d’un grand magazine qui prouve, sans le vouloir, que notre époque ne comprend plus la notion de « pardon ».

Le magazine écrit en effet : « Si Samantha Geimer a répété avoir pardonné au réalisateur de l'avoir droguée et violée à treize ans, Lambert Wilson met QUAND MÊME en avant le fait qu'elle "défende" le réalisateur contre une "diabolisation". »

Ce « quand même » veut dire qu’aux yeux du magazine, l’ancienne victime de Polanski (il y a quarante ans) se contredit en le défendant aujourd’hui alors qu’elle a établi son crime.



Et en quoi a-t-elle établi son crime ? En disant qu’elle le lui « pardonne » !

Houla ! Voilà un raisonnement très spécial : le magazine a l’air de penser que le pardon n'est qu'une preuve du crime et qu’il ne faut penser qu’au crime, le déclarer imprescriptible, détruire son auteur aujourd’hui (quarante ans après) – et le détruire non sur le plan personnel, mais sur le plan professionnel… alors que sur ce plan-là justement Polanski est inattaquable, comme le prouve encore le film sur l’affaire Dreyfus pour lequel il a reçu un César.

Attention : je ne suis pas en train de dire que les abus sexuels ne sont pas graves ! Je pense au contraire qu’ils sont graves, et que notre époque les favorise tout en feignant de les condamner (au nom d’une morale introuvable, puisque c’est la morale du chacun pour soi, laquelle est bien incapable de fonder quoi que ce soit en société). Ce que j’essaie de dire, c’est qu’une époque qui ne comprend plus le pardon est mal partie pour son avenir. Le pardon n’empêche pas la justice. Nulle part dans l’Evangile le Christ ne dit que les coupables de crimes doivent rester impunis. Mais il fonde, au Golgotha, une justice supérieure qui est celle du pardon donné par la victime. Et la victime a le droit de pardonner – même si nos magazines ne comprennent plus ce mot. >>