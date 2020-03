Epidémie : comment le libéralisme étouffe la recherche

Sur le retrait du public au profit du privé (dans le domaine pharmaceutique comme dans les autres), constat sévère d'un spécialiste des coronavirus, directeur de recherche CNRS :

Interviewé par Le Monde [*], Bruno Camard constate (extraits) :



<< Je pense qu’énormément de temps a été perdu entre 2003 et aujourd’hui pour trouver des médicaments. En 2006, l’intérêt pour le SARS-CoV avait disparu ; on ignorait s’il allait revenir. Nous avons alors eu du mal à financer nos recherches. L’Europe s’est dégagée de ces grands projets d’anticipation [...] Désormais, quand un virus émerge, on demande aux chercheurs de se mobiliser en urgence et de trouver une solution pour le lendemain. Or, la science ne marche pas comme cela. Cela prend du temps et de la réflexion. Dans l’excitation et la peur, des choses assez peu logiques sont tentées. [...] Il vaudrait mieux s’appuyer sur une recherche fondamentale patiemment validée, sur des programmes de long terme. Un médicament prend dix ans de développement... >>

Culte du court-terme et du flux tendu – puis bouffées d'hystérie en cas d'alerte ("à titre compassionnel on fait tout et n'importe quoi", constate Bruno Canard) : ce qui se passe dans la recherche de médicaments reflète ce qui se passe dans les marchés financiers, qui depuis quarante ans soumettent l'économie à l'irrationnel.

Et pourquoi les pays d'Europe se sont-ils dégagés des "grands projets d'anticipation", c'est-à-dire de la recherche ? Parce que l'anticipation était par nature une mission de l'Etat, et que la doxa libérale veut de moins en moins d'Etat !

Tout est donc remis au privé, c'est-à-dire aux actionnaires. N'aimant pas claquer-un-pognon-de-dingue pour parer à des risques éventuels (ce serait du "catastrophisme"), les actionnaires demandent du sérieux c'est-à-dire de l'immédiatement rentable : ce qui n'est évidemment pas le cas de la recherche.

Dans le domaine de la santé, ça donne – par temps calme – un sommeil de la recherche prospective, notamment sur les coronavirus... Bruno Canard révèle :"Il y a cinq ans nous avions envoyé deux lettres d'intention à la Commission européenne pour dire qu'il fallait anticiper". Les lettres ne semblent pas avoir eu d'effet sur des commissaires imprégnés de libéralisme.



Quand le temps se couvre, l'hystérie réactive gagne les laboratoires comme les salles de marché : les marchés s'effondrent, les firmes pharmaceutiques tentent de faire du neuf avec du vieux et se lancent (souligne Canard) dans des improvisations "sans aucune base sérieuse, dans des buts plutôt douteux, comme de faire parler de tel ou tel laboratoire".

Nous en concluerons, avec l'économiste jésuite Gaël Giraud, que dans le domaine de la santé comme dans les autres domaines vitaux l'urgence est de renouer avec une gestion publique des "communs" : autrement dit, de régénérer l'Etat et de lui restituer les tâches qu'il est seul à pouvoir assurer, comme le répètent toutes les encycliques sociales ; ce qui implique de lui rendre une liberté souveraine dont il s'est privé au profit de la plate-forme ultralibérale de Bruxelles, elle-même inféodée à la sphère financière globale. Nos vies valent mieux que leurs profits.

[*] https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/02/29/bruno-...