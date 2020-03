“À Dieu seul tu rendras un culte…”

A l'heure où surgit un effarant néo-paganisme de campus (made in USA) Les lectures de ce dimanche jettent (notamment) une lumière sur de nouveaux débats de société, auxquels les catholiques doivent prendre part mais avec des idées claires et des yeux ouverts :

Matthieu 4,1-11 :

<< Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : “Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi.” Alors, Jésus lui dit : “Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte.” >>

Commentant les lectures de ce dimanche, Hans Urs von Balthasar écrit que, par la rédemption en Jésus – donc aussi son refus de rallier les puissances de la terre et leurs normes –, les hommes sont libérés de l’esclavage du péché : “ils reçoivent en don la grâce de la justice, de l’état d’enfants de Dieu, la liberté offerte par grâce de se décider pour cette justice. Et par là aussi la liberté de choisir de suivre le Christ dans le temps de pénitence du Carême.”

En termes évangéliques (sermon sur la montagne), justice veut dire “justesse”, conformité à ce que Dieu attend de nous et qui englobe toutes les exigences de la charité. Au sens qu’elle a chez saint Paul, la justification (contraire de ce mot dans son sens actuel de “se justifier”) est notre ajustement au Sauveur : “la justification par la foi en la grâce de Dieu dans le Christ, bien loin de nous dispenser de vivre dans la sainteté de Dieu, l’exige de nous et nous en rend capables” (Louis Bouyer).

Désormais le converti au Christ rejettera, de plus en plus instinctivement, la tentation de s’aligner sur les puissances du siècle et leurs normes.

Y compris quand ces normes auront l’air de servir une autre idée de la justice, le mot étant cette fois pris dans son sens actuel : celui d’une “morale” et de “valeurs” qui mériteraient d’être interrogées, bien qu’elles soient devenues la doxa d’une classe dirigeante…

Ainsi – exemple parmi d’autres – ce que véhicule un certain ultra-féminisme (annexe du lobby LGBTQ+ lié à l’industrie biotech), très loin des trop réelles difficultés que subissent les femmes réelles.

J’ai ainsi entendu une philosophe universitaire expliquer que Laudato Si’ n’est rien car il eût fallu : 1. que l’Eglise renonce à “ses fondements monothéistes et ses dogmes”, notamment au “vieux bateau de Jésus mort et ressuscité”, ainsi qu’à “la Trinité” pour “y faire de la place au féminin” en créant des déesses ; 2. car sans déesses il y a rupture avec “le féminin” donc avec “le monde” : ce en quoi le christianisme est coupable de tout le saccage actuel de la planète ; 3. et qu’il faudrait renouer avec l’esprit des anciens cultes de la fécondité : nécromancies, mystères d’Eleusis, culte chtonien de Dionysos etc ; l’oratrice n’a tout de même pas fait l'éloge des carnages de Tenochtitlan.

Made in USA et n’aboutissant qu’à un néo-paganisme de campus, ce fatras montre – chose déconcertante de la part de gens si péremptoires – une ignorance du contenu de la foi chrétienne.

Mais de cette ignorance, les ménades à lunettes et le LGBTQ+ n’ont pas le monopole : elle est la marque de l’époque, et c’est en partie la faute de catholiques inaudibles parce que fourvoyés dans deux impasses : l’illusion du bunker (pour les uns) et la capitulation face à l’époque (pour d’autres).

Pour la majorité des catholiques, qui ne relèvent d’aucun de ces deux excès contraires, l’heure serait donc à un réveil. Réinventer le témoignage en vivant concrètement les lignes de force de Laudato Si’ et de la Lettre du pape François au peuple de Dieu : non seulement une “conversion écologique”, comme disait Jean-Paul II, mais un recentrage évangélique, une redécouverte de la dimension cosmique de l’eucharistie (voir L’esprit de la liturgie, de Benoît XVI), et une évolution profonde dans les structures de l’Eglise pour y donner une place beaucoup plus grande aux laïcs et aux femmes. D’où la nécessité d’une nouvelle Réforme catholique, même si ce terme irrite les épidermes conservateurs.

Penthée massacré par les bacchantes : le rêve freudien du LGBTQ+ ?