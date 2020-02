En marge de l'affaire Jean Vanier

Je me permets de proposer ici quelques réflexions sur ce triste dossier, qui vient de faire l'objet de communiqués de L'Arche Internationale et de la Conférence des évêques :

Etonnements ce matin, après les communiqués de l’Arche et des évêques [1] révélant au public la très scabreuse déviance de feu Jean Vanier sous l’emprise de feu Thomas Philippe, dominicain suspendu par Rome. La nature de cette déviance en elle-même n’est surprenante que par son anachronisme : justifier des errements par de la mystique est une hérésie datant au moins du Moyen Âge, sinon des premiers siècles. Mais ce qui est plus moderne et déconcertant, c’est la phrase prononcée publiquement par un catholique non dénué d’audience : “Je me sens dévasté dans ma foi par cette révélation”. Inquiétante confusion !

En effet l’Eglise (nous tous) est composée de créatures humaines, donc complexes et contradictoires. Nos faiblesses deviennent péché si nous les préférons à la foi, l’espérance et l’amour. Mais qu’il puisse y avoir péché ne devrait pas surprendre, y compris de la part de personnalités en qui l’on voulait voir des “guides pour notre temps” ! L’impressionnant Jean Vanier était de celles-là. On découvre aujourd’hui chez lui un comportement privé aberrant, non seulement dans les actes mais dans les intentions, puisque (selon l’enquête de l’Arche) il justifiait ces actes – "commis généralement dans le cadre d'un accompagnement spirituel" – par les arguments pseudo-mystiques de Thomas Philippe…

Pour ahurissante et révoltante qu’elle puisse être sur tous les plans, la révélation du comportement de l’ex-icône n’a cependant rien qui puisse entamer la foi de fidèles – aussi choqués qu’ils puissent être.

En effet la foi, comme la vocation sacerdotale, ne dépend pas d’influences humaines. Sa venue peut être aidée par des rencontres et des exemples vécus (c’est ça l’évangélisation) : mais elles ne la créent pas. La foi est une vertu surnaturelle : adhésion au mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ, confiance dans la parole de Dieu, volonté de L’aimer et de Lui obéir… Cette vertu est trop profonde et viscérale pour venir d’une influence humaine : elle vient par grâce divine. Le scandale de chrétiens que l’on avait révérés à tort peut certes faire “perdre” quelque chose mais ce n’est pas “la foi” : c’est un confort moral, un placement spirituel erroné, typique d’une époque où la prière et la méditation personnelles sont remplacées par des transferts émotionnels. Un réveil brutal et douloureux guette ceux qui remettent aveuglément les clés de leur existence au si saint monsieur Z. ; voire (en certains cas) au père Untel, car emprise et conseils spirituels sont deux choses très différentes. C’est là que nous retrouvons d’une certaine façon la deuxième lecture de ce dimanche, 1Corinthiens 3,16-23 : “Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté dans tel ou tel homme…”

Il existe un autre sujet d’étonnement. Thomas Philippe, souligne le communiqué de la CEF, “avait été sévèrement condamné par Rome en 1956, condamnation dont les termes ont été peu à peu oubliés ou négligés”. Comment une condamnation sévère par le Siège apostolique (avec suspension de tout ministère) peut-elle être ”oubliée ou négligée” ? À la faveur de quelles mondanités ? Au nom de quels changements d’époque, de quelles nouvelles priorités ? Souhaitons que l’enquête de l’Arche et de la CEF tire au clair ce point, et que cette défaillance serve de leçon.

[1] Communiqué du Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, à la suite des annonces faites le 22 février 2020 par L’Arche Internationale à propos de Jean Vanier et du père Thomas Philippe, dominicain.

<< Les Évêques de France ont appris avec stupeur et douleur ce que l’enquête ouverte par L’Arche internationale révèle aujourd’hui du comportement de Jean Vanier à l’égard de plusieurs femmes, au long des années, comportement mêlant emprise spirituelle et abus sexuel dans la suite de la relation spirituelle que Jean Vanier a eue avec le père Thomas Philippe, dominicain, et sous l’influence des doctrines perverses de ce dernier.

Les évêques membres du Conseil permanent remercient les femmes victimes de Jean Vanier qui ont eu le courage intérieur de parler de ce qu’elles ont subi. Au nom de tous les évêques de France, ils assurent de leur compassion les femmes qui ont été ainsi abusées. Ils expriment leur détermination à agir pour que la lumière soit faite.

Ils redisent leur confiance aux communautés de L’Arche où personnes handicapées et assistants vivent des relations authentiques de respect mutuel et d’entraide.

Les évêques du Conseil permanent tiennent à exprimer leur estime pour les responsables de L’Arche qui ont pris au sérieux les témoignages reçus et qui ont su adopter les moyens nécessaires pour qu’une enquête indépendante et approfondie soit menée. Le Conseil permanent remercie ces responsables de l’avoir tenu informé des résultats de cette enquête.

Au terme de cette enquête, rien n’indique que des personnes handicapées auraient été victimes d’actes inappropriés de la part de Jean Vanier. Le Conseil permanent salue le travail d’évaluation des procédures de prévention des abus et de protection des personnes, vulnérables ou non, engagé actuellement par L’Arche internationale.

La Conférence des évêques de France s’associera volontiers à la CORREF, à la Province de France de l’Ordre dominicain et à la Congrégation des Frères de Saint-Jean pour poursuivre le travail d’élucidation nécessaire à propos du père Thomas Philippe, dominicain, décédé en 1993, qui avait été sévèrement condamné par Rome en 1956, condamnation dont les termes ont été peu à peu oubliés ou négligés.

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président

Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, vice-président

Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, vice-président

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris

Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois

Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers

Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen

Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre

Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers >>

