Le "libéralisme conservateur" est une impasse [2]

Le journaliste catholique américain Michael Sean Winters et le pape François (vidéo-message de 2017) désignent le cœur du problème social : la perte du sens du politique et l’urgence de le redécouvrir en libérant nos consciences de l’emprise de l’idole Argent :

Comme en réponse concrète à la tribune très abstraite (et lacunaire) d’Alexis Carré dans Le Figaro du 13 février, l’analyste catholique Michael Sean Winters écrit dans le National Catholic Reporter du 19 février : “Ce qu’il faut, c’est répondre ‘non’ à la domination de l’argent”. Parlant des Etats-Unis, il souligne : “Un milliardaire est président. Un autre milliardaire [Jeff Bezos] possède le ‘Washington Post’ et détruit mondialement, à grande vitesse, les petites entreprises ne voulant pas envoyer leurs produits par Amazon. Un troisième millionnaire veut être le candidat démocrate. De moindres barons de la finance, ayant acheté des franchises sportives, rackettent les nouveaux stades de villes en difficulté pour offrir plus de loges de luxe à leurs copains du patronat. Et on se demande pourquoi la solidarité sociale est en recul ?” À ceux qui objectent la générosité (sélective) de multimilliardaires comme Bill Gates, l’analyste catholique répond qu’il est extrêmement dangereux de retirer à l’Etat – en principe garant de la cohésion nationale – son rôle dans la solidarité, pour la confier à l’arbitraire du privé : c’est-à-dire de quelques géants de l’Argent.

De même le pape François, dans son vidéo-message de décembre 2017 au congrès des Catholiques en politique à Bogota, avait insisté sur la mission réelle des personnes engagées en politique : “placer le bien commun avant leurs intérêts particuliers, et médiatiques ; ne pas se laisser intimider par les grandes puissances financières et médiatiques ; conjuguer la recherche de la justice avec la miséricorde et la réconciliation… Jeter les fondements solides d’une amitié politique qui se libère des tenailles de l’individualisme et de la massification, de la polarisation et de la manipulation… Tendre vers des démocraties adultes, participatives, préservées des blessures de la corruption, de la colonisation idéologique, des prétentions autocratiques et de la démagogie à bon marché…“

Ce que disent le pape argentin et le journaliste catholique américain dépasse le cadre des deux Amérique. Le turbo-capitalisme, tout-puissant aux Etats-Unis, est en voie de le devenir au Brésil et dans d’autres pays latinos ; mais tout autant en France, si un coup d’arrêt n’est pas donné au bloc bourgeois (la Macronie) par un bloc populaire… introuvable pour l’heure.

Et ce que Winters déplore aux Etats-Unis, nous le déplorons aussi en France : comme le disait le message du pape, “beaucoup de ceux qui prétendent être catholiques — nous ne pouvons pas juger leur conscience, mais nous pouvons juger leurs actes — montrent souvent un manque de cohérence entre leurs convictions éthiques et religieuses et le magistère catholique. Nous ne savons pas ce qui se passe dans leur conscience, nous ne pouvons pas le juger, mais nous voyons leurs actes…” En France cette incohérence (ou cécité volontaire) s’exprime dans leur adhésion à l’imposture libérale-conservatrice, qui véhicule une idée de la société incompatible – non intégralement mais dans son centre nerveux – avec les encycliques sociales. A l’approche du Carême, n’hésitons pas à prier pour que leurs yeux s’ouvrent.