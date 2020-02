Le “libéralisme conservateur” est une impasse [1]

L'inévitable MM au colloque de Rome, le 4/02 (image libre de droits)

Le libéralisme conservateur est une impasse en lui-même, comme l’avoue une tribune du Figaro. Et il l’est aussi (suggère le National Catholic Reporter) en ce qu’il esquive le problème-clé : le règne de l’Argent, qui détruit le politique et le social ! Explication :

Une fraction de LR, la majorité du RN, le boudoir de Mme Maréchal et les lecteurs de Valeurs actuelles veulent croire que le libéralisme – la finance au-dessus de tout – est compatible avec les “valeurs traditionnelles” : il suffirait de remplacer les équipes dirigeantes (mettre des libéraux conservateurs à la place des libéraux progressistes), et tout irait mieux. C’est une idée plate et courte. Est-ce même une idée ? Sans doute pas, constate une analyse publiée paradoxalement par Le Figaro (13/02).

Signée d’un “spécialiste des théories politiques”, le normalien Alexis Carré, cette analyse a pour point de départ le colloque tenu au Plaza de Rome les 4-5/02 sur le thème du “national conservatism”. Organisé par l’universitaire israélien Yoram Hazony et une fondation rêvant de fournir un “socle idéologique” à Donald Trump, ce colloque a attiré deux cents personnes grisonnantes autour du plateau habituel : Viktor Orban, l’intégriste Roberto de Mattei, le bizarre Rod Dreher [1], la cheffe néofasciste Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), des membres de la droite du parti républicain US, trois représentants de la droite polonaise – et forcément Marion Maréchal.

Qu’en pense l’analyste du Figaro ? Au terme d’un long article disséquant scrupuleusement le populisme, le nationalisme et ce qui tient lieu de vie politique aujourd’hui, il explique ceci :

<< Si le conservateur peut se permettre d’écarter si facilement la question du meilleur régime, s’il peut se dispenser de reposer à nouveaux frais la question de l’origine, c’est parce qu’elle est déjà résolue au moment où il parle. Il est en ce sens faux que le conservatisme soit une philosophie ou une théorie politique, puisqu’il suppose les questions essentielles déjà résolues pour lui par une tradition qu’il préserve. Il est en revanche un enfant du siècle dans la mesure où, en tant qu’homme produit par le progrès, son rapport inédit à cette tradition s’ancre dans la conscience qu’il a de pouvoir la détruire. Ainsi, le conservatisme est-il moins une pensée qu’une sensibilité. C’est pourquoi il est aisé de savoir qui fut conservateur et plus difficile de savoir ce qu’est le conservatisme. Les conservateurs, Burke lui-même, mais également Churchill, sont toujours en quelque sorte de “vieux libéraux”, des libéraux dont la raison est informée par un sentiment, la crainte ; crainte que le progrès qu’ils ont mis en marche détruise quelque chose d’irréparable. >>

“Crainte que le progrès qu’ils [les libéraux] ont mis en marche détruise quelque chose d’irréparable” ? Exactement ! Ce “progrès” aujourd'hui est le système économique et financier installé dans les années 1990 pour “libérer la société de l’étatisme”, c’est-à-dire saper le rôle de l’Etat républicain (que la rhétorique des droites assimilait carrément au système soviétique [2]). Trente ans plus tard, voyant les impacts pervers du “progrès” libéral sur la société, certains libéraux cherchent à se poser en protecteurs des “valeurs traditionnelles” : mais comme ils restent au service de ce qui détruit ces “valeurs” (la broyeuse sociétale du libéralisme), la contradiction les bloque dans une impasse et les rend incapables de penser la situation – en dépit de leurs prétentions académiques.

“Les conservateurs écartent facilement la question du meilleur régime”, souligne Carré. Ils l’écartent pour deux raisons : 1. Poser sérieusement la question du régime mènerait à rompre avec le libéralisme, pour libérer le politique actuellement écrasé par le financier ; 2. Et surtout, cela reléguerait au second plan la chose qui motive réellement nos conservateurs : participer à de “bonnes élections” qui leur ouvriraient les carrières officielles… (d’où récemment, en France, la piteuse aventure de Sens commun). La pensée conservatrice ne va en effet pas plus loin que cela, explique Alexis Carré :

<< Sans avoir à transformer les institutions actuelles, cette démarche vise à modifier le caractère du régime démocratique en modifiant le caractère des élites chargés d’en assurer le fonctionnement […Mais] le conservatisme ne saurait s’ériger en substitut à l’idéologie du progrès ou s’émanciper totalement d’elle. D’où il s’explique que le conservatisme ait fourni à la démocratie libérale, tant d’hommes d’États, souvent responsables de sa survie, et si peu de projets alternatifs... >>

Y compris lorsque les conservateurs se veulent nationalistes, comme Yoram Hazony déclarant que la souveraineté nationale suffit à résoudre tous les problèmes – ce qui est objectivement faux : certains problèmes, aujourd’hui les plus graves (le climat, les océans et la biodiversité) se posent à toute la planète et exigent par là des solutions internationales ; laisser par exemple Moscou et Washington régler le sort de l’Arctique, serait condamner celui-ci à la destruction. D’où l’insistance du Saint-Siège à plaider la cause du bien commun mondial, notamment dans les encycliques sociales.

Au demeurant, la dimension nationale est tendanciellement incompatible avec le libéralisme. Ce qui tend à “détruire la forme politique nationale”, comme le dit Alexis Carré, ce n’est pas “une certaine compréhension du libéralisme” mais le libéralisme en lui-même depuis ses origines, ainsi que Marx le signalait dès 1848. Devant ce fait avéré, on ne saurait se contenter de théoriser que “la nation est la condition de réalisation de la démocratie” : aujourd’hui le libéralisme éco-financier sape, à la fois, la démocratie et la nation.

Voilà le fait. Quelques contorsions que fasse la droite pour apparier conservatisme et libéralisme (exercice où Mme Maréchal est plus légère à voir que M. Salvini), le libéralisme est l’ennemi de toute conservation. Aujourd’hui le service du bien commun exigerait d’émanciper le politique du carcan de la sphère financière : ce qui reviendrait politiquement à renverser l’idole Argent, comme dit le pape François. Et c’est ce que souligne l’article du National Catholic Reporter dont nous parlerons demain.

__________

[1] Auteur d’un livre qui déporte l’idée bénédictine vers une sorte de survivalisme peu évangélique, Rod Dreher n’est pas un catholique (contrairement à ce que croit la droite conservatrice française). Méthodiste à l’origine, il a transité par le catholicisme avant de passer à une version US de l’orthodoxie.

[2] Je n’exagère pas : j’ai vécu ces années-là aux premières loges, c’est-à-dire au Figaro.

[à suivre]