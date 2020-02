Pour saluer Michel Ragon

Historien de l’art, de l’architecture, de l’anarchisme et de la littérature prolétarienne, libertaire enraciné à gauche de la gauche et dans son terroir de Vendée, auteur de plus de 130 ouvrages, Michel Ragon est mort le 14 février à 95 ans :

J’avais rencontré deux fois Michel Ragon au Printemps du livre de Montaigu : c’était en 2005 et 2006 et je voyais Philippe de Villiers (encore patron de la Vendée) le courtiser ; cour accueillie avec flegme par l’auteur des Mouchoirs rouges de Cholet, qui disait par ailleurs : “J’ai dépoussiéré la Vendée, je lui ai redonné une histoire qu’elle avait perdue, mais je pense qu’elle l’a reperdue aujourd’hui parce que toutes les tendances réactionnaires s’en sont emparées à nouveau.”

Michel Ragon a en effet “dépoussiéré la Vendée” avec ces Mouchoirs rouges (Albin Michel 1984) suivi de La louve de Mervent (ib. 1985). Deux romans prodigieusement vivants, dont la saga s’étage de 1793 à 1835 et qui rendent les guerres vendéennes à leur contexte historique – celui d’une insurrection comparable à celle des Camisards cévenols, près d’un siècle plus tôt, c’est-à-dire mue par un instinct profondément paysan de résistance au despotisme de dirigeants lointains : en 1702 les maîtres de Versailles contre le Midi protestant ; en 1793, les maîtres de la Convention contre le Bas-Poitou catholique. Persécution des pasteurs ou des prêtres réfractaires, interdiction des cultes ou des messes, dans les deux cas les paysans s’insurgent pour riposter : spontanément, non sur l’ordre de pasteurs ou de prêtres… Noyée dans le feu et le sang, l’insurrection des Vendéens ne s’éteint vraiment qu’avec la fin la persécution religieuse, symbole de leur liberté opprimée. Cette insurrection avait jailli d’un inconscient collectif rural : capable, peut-être, de se révolter à nouveau, plus tard et sous d’autres couleurs – comme les jacques du XIVe siècle ou les nu-pieds et bonnets rouges du XVIIe ? C’est ce que pense Paris en 1800 et les Bourbons revenus ne s’y tromperont pas : ils montreront une méfiance d’Etat envers la Vendée, vouée à l’ingratitude des Tuileries en dépit d’exaltations littéraires fleurdelisées auxquelles la duchesse de Berry sera bien la seule à croire.

C’est à travers le peuple des campagnes que Ragon évoque la Grand’guerre de 1793-1794. La réalité vibre dans ces livres : donc les lecteurs de Valeurs actuelles ou du Figaro Histoire n’y ont pas retrouvé leur imagerie de feux de camp scouts (“Monsieur d’Charette a dit à ceux d’Ancenis…”). Mais lorsque les deux romans parurent il y a plus de trente ans, suivis par le récit historique L’insurrection vendéenne (Albin Michel 1992), les amis libertaires de Ragon ne s’y retrouvaient pas plus ! Eux aussi voyaient la Vendée de 1793 comme l’imagerie réac la présente : donc ils avaient du mal à admettre que le compagnon anar de Lecoin et Joyeux, ami de Breton, de Dubuffet et de Brassens, membre de Cobra en 1949, spécialiste de l’art abstrait et de l’architecture d’avant-garde, entreprenne de raconter la saga de Dochâgne, Chante-en-hiver, Louison, Tête-de-loup et les autres…

Mais la liberté selon Ragon, c’était précisément le rejet de toutes les chapelles.

Qu’il aille en paix.