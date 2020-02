En marge du procès Fillon : le scandale du soutien catholique à son programme anti-social (2016-2017)

Trocadéro 2017 : le crépuscule d'un fantasme catho

Le soutien de dizaines de milliers d’électeurs catholiques à la candidature Fillon (dont le programme tournait le dos à la pensée sociale catholique) montre une pathologie intellectuelle et morale qu'il serait urgent de soigner :



Passons sur le procès Fillon qui s’ouvre demain, en rappelant tout de même que l’ex-politicien est accusé d’avoir détourné un million d’euros d’argent public : grief non encore validé par un jugement, mais qui aurait dû calmer les cathos de droite en 2016-2017 ! Ce ne fut pas le cas, comme on le vit au Trocadéro lors du mirage monté par 'Sens commun' avec une fraction des MPT (5 mars 2017)... Mettons cette cécité au compte d’une erreur invincible propre à la “vraie droite” (qui ne peut croire que 2+2 fassent 4 si c’est la gauche qui le dit) ; et regardons l’autre scandale : celui qui est avéré. Je veux parler du soutien de milliers d’électeurs catholiques – et en tant que catholiques ! – à la candidature Fillon, dont le programme tournait le dos à la pensée sociale catholique.

En février 2017, le directeur de Radio Notre-Dame tentait de m’interdire d’exprimer des réserves (à l’émission du vendredi) sur M. Fillon et son programme. Le 5 mars, le site de Famille chrétienne annonçait : “Le rassemblement pro-Fillon, organisé au Trocadéro, a dépassé les espoirs des organisateurs”… Extrait de ce reportage :

<< Une foule plutôt âgée, avec des grappes de jeunes enthousiastes, occupe la Place et déborde vite sur les artères voisines. « C’est la Manif Pour Tous ! », s’écrie un participant. Il devient difficile de se déplacer dans cette masse humaine. « Vous êtes journaliste ? Chez qui ? Famille Chrétienne ? Alors c’est bon ! », interrogent les manifestants suspicieux, mais néanmoins volubiles sur leur adhésion au candidat de droite…>>

Le 24 avril 2017, Famille chrétienne constatait :

<< Plus de la moitié des catholiques pratiquants réguliers (55%) ont voté pour le candidat Les Républicains au premier tour de l’élection présidentielle, dimanche 23 avril. C’est ce que révèle un sondage IFOP pour Le Pèlerin sur les votes par confession au premier tour. Emmanuel Macron arrive loin derrière le candidat de la droite avec seulement 19% des voix des catholiques pratiquants réguliers…>>

En quoi ce vote était-il aberrant de la part de catholiques ? La presse catholique ne le disait pas. Ni les grands médias, adeptes de l’irréelle équation “catholique = ultralibéral”. Seuls les lecteurs du très laïque Marianne avaient été prévenus de l’aberration, par un article du 12 février 2017 signé d’Eve Charrin :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programme du "chrétien" Fillon : Jésus était-il ultralibéral ?

<< Posons une question candide, une question de fond qui survivra aux soubresauts de la campagne présidentielle : comment le catholicisme bon teint d'une bonne part de l'élite française peut-il s'accommoder de tant d'enthousiasme pour une réforme libérale “radicale” ? Comment croire avec une égale ferveur au Christ et au marché ? Par quelles voies impénétrables concilier les valeurs de l'Evangile avec celles du Medef, la doctrine sociale de l'Eglise et le catéchisme néo-thatchérien de la dérégulation ? La contradiction reste solidement enracinée.

Rendre le marché du travail plus flexible, supprimer l'impôt sur la fortune que paient les riches pour augmenter la TVA que paient même les pauvres, réduire à peau de chagrin la fonction publique et la Sécurité sociale, le tout au nom de la sacro-sainte compétitivité des entreprises : en vérité, le programme de Fillon ne paraît pas très catholique ! Car, face à la détérioration de l'environnement, face au creusement des inégalités, "il faut éviter une conception magique du marché qui fait penser que les problèmes se résoudront tout seuls par l'accroissement des bénéfices des entreprises ou des individus". Les lignes qui précèdent n'ont pas été écrites par Jean-Luc Mélenchon, mais bien par le pape François dans sa dernière encyclique Laudato Si’ publiée en juin 2015.

De fait, «le principe de la maximalisation du gain, qui tend à s'isoler de toute autre considération, est une distorsion conceptuelle de l'économie», insiste le souverain pontife, qui dénonce à l'envi "l'argent idole", ce "fumier du diable", et fustige «l'emprise absolue des finances». Des propos révolutionnaires de la part du jésuite argentin… >>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marianne aurait pu pousser son enquête et découvrir que les propos de François développaient une position magistérielle (constante et croissante) de l’Eglise catholique depuis Léon XIII : position actualisée, et exprimée de façon plus percutante, par le “jésuite argentin”. Alors la question est : pourquoi cette position reste-t-elle théorique ? Autrement dit : de quel droit les catholiques de la droite libérale (nombreux parmi les catholiques français) se permettent-ils de tourner le dos à la position socio-économique du Magistère – et cela en se proclamant parfois “les-catholiques-en-politique”, par un ahurissant détournement du sens des mots ? On sait que notre blog pose souvent cette question. Et comment il y répond. L’actualité nous fait un devoir d’en parler une fois de plus : l’omertà ecclésiale a assez duré, sur ce sujet précis comme sur quelques autres.