M. Griveaux renversé par lui-même

À entendre les débats télévisés, la chute de Benjamin Griveaux serait le signe d'un "puritanisme" qui éclipserait désormais les "compétences". Il est permis de voir d'autres raisons à cette chute, et de les trouver au chapitre 5 de saint Matthieu :

Ce matin, homélie du curé d’une paroisse de la banlieue ouest de Paris. À partir de Matthieu 5,17-37, il explique que la radicalité du Christ dans le Sermon sur la montagne (“tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement”, etc) exprime un bon sens transcendant : en amont de ses actes et de leurs effets, l’homme est comptable de ne pas céder à tous ses réflexes et addictions. S’il y cède et ouvre ainsi les vannes de conflits, dit le Christ, que l’homme ne s’étonne pas d’effets éventuels qui peuvent ruiner sa vie : “Ton adversaire te livre au juge, le juge au garde, et on te jette en prison…” Nos actes et leurs effets relèvent du social, et sont en aval. Nos intentions (ou réflexes) et leur mise en œuvre sont en amont et relèvent de la morale…

D’où, ajoute le curé, l’étonnement d’entendre les débats télévisés voir dans le retrait du candidat Griveaux une “américanisation puritaine de la vie politique” qui consisterait à “mettre la morale avant la compétence”. Car, bien avant le tapage et l’abandon de candidature en aval, c’est à son usage compulsif de l’iPhone en mai 2018 (très en amont) que M. Griveaux aurait pu appliquer un discernement moral ! Il ne l’a pas fait parce que l’individu d’aujourd’hui télé-exhibe son “ressenti” sans filtre – et quel qu’il soit : par exemple la fureur, génératrice de contre-fureurs, dans le cas de la lycéenne Mila. C’est cette absence de filtre (ou de discernement) qui caractérise de plus en plus nos comportements, du plus grave au plus bénin… D’où l’urgence de réapprendre le recul, le pas de côté, la distance d’avec nos pulsions : possible fruit humain des conseils de Matthieu 5.

Je me permets d’ajouter, à titre personnel, deux commentaires.

– L’homélie a d’autant plus raison que “la morale” au vrai sens du mot n’a pas joué le premier rôle dans la chute de M. Griveaux : il a été renversé par son propre iPhone.

– Les débatteurs télévisés ont d’autant plus tort que peu de gens selon les sondages, et vu le programme de M. Griveaux, reconnaissaient “sa compétence” à Paris… Celle-ci n’a donc pas pu être éclipsée par “la morale”, même “puritaine”.

Censeur de M. Griveaux (vu par les médias)