Pourquoi les Français ne croient pas au “Macron vert”

L’Elysée croit faire oublier les retraites (et le reste) en jouant du pipeau vert… Mais ça ne fonctionne pas dans les sondages, pour une foule de raisons dont la dernière est le système répressif Déméter, conçu par la FNSEA et installé par Beauvau :

Avec la myopie politique et psychologique qui caractérise LREM, un ministre “membre du premier cercle présidentiel” explique au Monde (15/02) : “Nous avons perdu un million d’électeurs du centre gauche depuis 2017. On pensait les retrouver avec la réforme des retraites (?), mais on n’a pas réussi à les convaincre que c’était une réforme de justice. L’écologie peut être un moyen de les reconquérir.” Une ministre ajoute maladroitement : “Cela peut permettre de laisser derrière nous les retraites et les municipales, de repartir sur une dynamique positive…” Voilà la clé de la marche verte à laquelle se livre Emmanuel Macron – sans grand succès. Le 13 février à Chamonix il déclarait que “l’environnement est le combat du siècle” ; puis, peu combatif, il disait ne rien pouvoir faire contre le trafic intense de poids lourds transnationaux qui asphyxie les villes et bourgs de la vallée de l’Arve (“je préfèrerais une solution au niveau européen”) ; et il ajoutait ne vouloir entreprendre que ce qui va dans le sens du “progrès économique”.

Retour du délit d’opinion

En matière agricole non plus, M. Macron ne veut rien faire contre le "progrès" économique. Mais il va plus loin. Le gouvernement a installé, en octobre 2019, entre la gendarmerie nationale et le groupe d’intérêts privés FNSEA–Jeunes Agriculteurs (à l’exclusion des autres syndicats), un axe contre les adversaires de l’agro-chimique. Axe complété en décembre par une convention de partenariat avec la FNSEA-JA : selon le dossier de presse, son but est de “renforcer la sécurisation par la gendarmerie des exploitations agricoles” – on voit lesquelles. Intitulé Déméter [*] comme s’il s’agissait de protéger la fécondité, ce système assimile aux “actes crapuleux” (vols de matériel agricole etc) les “actions de nature idéologique " : même "les simples actions de dénigrement ". Autrement dit : le gouvernement restaure le délit d’opinion !

Chasse aux suspects ?

Il s’agit même d’une répression ouvertement préventive – “prévenir les actes délictueux”–, avec dénonciations (par la FNSEA) et profilage de défenseurs de l’environnement et de la santé publique. Selon la convention de partenariat, publiée par Le Monde sur son site, le groupe FNSEA–JA échange désormais avec les gendarmes “de façon réciproque, régulière et simplifiée, des informations opérationnelles visant à anticiper la commission de faits délinquants ou de menaces (?) pesant sur le secteur agricole (?)”. Il faut savoir qu’en langage FNSEA, “le secteur agricole” veut dire l’agro-chimie intensive, et que toute critique de celle-ci est appelée “menace” [**]. Les gendarmes peuvent donc débarquer chez vous sans que vous ayez commis la moindre infraction…

Exemple raconté par Stéphane Horel (Le Monde 15/02) : en Haute-Gironde, avant une table ronde de riverains organisée par le président d’une petite association d’information sur les pesticides, ce dernier reçoit la visite d’un adjudant-chef – accompagné d’un gendarme en tenue de combat – qui l’interroge pendant une heure sur les futurs participants de la table ronde. “On a eu le sentiment d’être assimilés à des délinquants, voire à des crapules”, confiera la compagne du président d’association. Commentaire du CCFD-Terre solidaire : “On assiste tout simplement à une criminalisation des actions et des discours de la société civile qui critiquent les limites du modèle agro-industriel…”

Un mot-bidon : agribashing

Cette criminalisation de la société civile par le lobby agrochimique s’opère au moyen d’un mot-prétexte forgé par un cabinet de marketing pour armer la FNSEA : le mot agribashing (en globish) qui veut dire acharnement contre l’agricole, étant entendu que l’agrochimique est censé incarner toute l’agriculture ; raison pour laquelle ni la Confédération paysanne – bien qu’elle ait battu la FNSEA à la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique –, ni la Coordination rurale, n’ont été invitées dans le système Déméter. Plus précis, un cabinet de conseil proche de la FNSEA précise dans une vidéo du Salon de l’agriculture (citée par Horel et Foucart) que le bashing en question est “la mise en cause systématique et constante de certains outils dont dispose l’agriculture”... Le cri de guerre de la FNSEA “halte à l’agribashing” est donc un euphémisme pour : “halte à toute critique des pesticides”, même quand celle-ci s’appuie sur les avertissements de l’Organisation mondiale de la santé.

Le mot de la FNSEA a vite été repris par le ministre de l’Intérieur : les critiques des contestataires “nourrissent l’agribashing, la défiance et l’hostilité”, répète docilement M. Castaner.

Le problème est que l’agribashing n’existe guère dans les faits : huit Français sur dix disent avoir bonne opinion des agriculteurs en tant que personnes, et les “intrusions et agressions” alléguées par la FNSEA sont peu attestées sur le terrain. En 2019, les épandages d’herbicides n’ont été pris à partie par des opposants que dans deux cas. Pourtant, le gouvernement met en place un réseau de surveillance militaire auquel la FNSEA désignera ses cibles : y compris “les élus qui prennent des arrêtés anti-pesticides”, explicitement désignés comme suspects par le vice-président de la FNSEA dans l’article du Monde. Suspects aussi, dit-il, ceux qui maudissent les pesticides ! “Faut-il envoyer la gendarmerie pour une injure ?” demande le journaliste. “Oui, pourquoi pas”, répond le vice-président.

Echouant à faire taire les opposants aux pesticides, la FNSEA a demandé au cabinet de “communiquants” Bioline de trouver un autre cri de guerre. Le voici : ce sera agriloving. On nous interdisait de détester les pesticides ; maintenant on nous ordonne de les aimer. C’est Big Brother…

Sachant que les gendarmes suivent scrupuleusement leurs ordres, on peut se demander où va ce pays sous M. Macron – l’ami des pollueurs et de l'environnement.



__________

[*] Déesse grecque des moissons.

[**] Il y a quelques années, ayant publié dans un hebdo catholique un article critiquant l’agro-chimie du point de vue de la santé publique et de la biodiversité, j’ai moi-même été l’objet d’une campagne de lettres envoyées à la direction dudit hebdo. Signées d’adhérents FNSEA et toutes conçues sur le même modèle, elles disaient toutes que la critique des pesticides “n’a pas sa place dans un journal chrétien”. Les lecteurs de Laudato Si’ n’abondent pas à la FNSEA.