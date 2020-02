L'affaire Griveaux et la crise du politique en France

Très peu de débats télévisés posent la vraie question : qu'est-ce qui caractérise vraiment l'affaire Griveaux ? La violation de la "vie privée" (mais qu'est-ce que la vie privée à l'ère de l'exhibitionnisme en ligne?) – ou l'irresponsabilité du personnel politique, résultat de la privatisation croissante des comportements de cette caste (qui veut feindre de n'en être pas une) ? Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

https://www.radiopresence.com/IMG/mp3/19022020_chroeco_airtemps.mp3

<< La pénible affaire Griveaux, à Paris, a fait déferler dans nos médias un flot de commentaires indignés. Mais indignés par quoi ? Par l’outrage à la vie privée que représenterait la divulgation d’une vidéo qu’ils disent "intime" : en fait une vidéo compromettante (et même ridicule)… Mais peu de commentateurs se posent les vraies questions.

► D’abord il faut une belle dose de naïveté pour croire que l’iPhone c’est la vie privée. Pour preuve : le piège où s’est jeté M. Griveaux… comme ces dizaines de lycéens qui se font piéger de façon comparable et se retrouvent ensuite "harcelés".

► Ensuite, l’affaire Griveaux pose un problème : qu'est devenu aujourd’hui le domaine politique ? Pourquoi tombe-t-il dans le caniveau ? Comment un responsable politique peut-il se placer lui-même dans une telle situation ?

Réponse de l’historien des médias Christian Delporte dans un quotidien, je le cite : "Ce sont les hommes politiques qui ont ouvert la boîte de Pandore car, surtout à partir des années 80, ils se sont mis à systématiquement exploiter leur vie privée à des fins de communication […] pour signifier combien ils étaient humains et proches des électeurs… A force de vouloir se montrer comme monsieur Tout-le-Monde, en braquant les projecteurs sur sa vie privée plutôt que sur son programme politique et ses idées, l’homme politique ne s’est pas “fait piéger” : il s’est piégé tout seul."

Et ce processus vient de la crise du politique, explique Delporte : "Plus il y a divorce entre l’opinion et sa classe politique, plus les hommes politiques cherchent à nous prouver à quel point ils nous ressemblent. Ils veulent montrer qu’eux aussi ont des failles, ils annoncent vouloir ‘fendre l’armure’. C’est par un usage immodéré par les hommes politiques de leur sphère privée, c’est par un abus de la ‘psychologisation’ de la politique que la démocratie se dégrade."

Et se servir de son iPhone comme un irresponsable, ça fait partie de l’auto-banalisation du responsable politique. Et ça le met en danger.

Alors pourquoi ce vertige de vouloir se prendre pour un individu sans responsabilités ? Parce que l’on croit ainsi réduire la fracture entre la classe politique et les citoyens... Et pourquoi y a-t-il fracture ? La défiance envers les politiques a commencé avec la disparition des idées : tous les partis ont fini par dire à peu près la même chose, c’est-à-dire pas grand-chose. Du coup, ils ont ressemblé à un lobby pas clair, et non plus à des interprètes de l’intérêt général.

Moralité : Jean-Paul II, Benoît XVI et François ont raison de dire qu’il faut d’urgence retrouver le sens du politique : le service du bien commun ! >>