'Le Figaro' et 'Libération' font le même hors-sujet

À propos de Querida Amazonia, les deux quotidiens manquent le contenu présent du document papal pour viser un contenu absent : l'ordination de diacres mariés (piste non retenue par François). Analyse de ce double raté, dont l'un peut paraître bizarre :

► Cinq colonnes à la une : "Le pape maintient la règle du célibat des prêtres". Un tel hors-sujet est normal de la part du Figaro, qui se fiche intégralement de la forêt d'Amazonie... mais qui a lancé bruyamment le livre de Fayard comme une "défense du célibat sacerdotal", contre un pape censé – sans le moindre indice – vouloir sa perte. Peu importe que ce pape ait exprimé à de multiples reprises son attachement au célibat sacerdotal : l'idée sous-jacente est que sans Fayard et Le Figaro, François le partageux aurait bradé le sacerdoce... On sait que l'ultra-droite et ses journaux accusent "Bergoglio" de trahir La Religion De Toujours et, chose plus sérieuse, de contredire le libéralisme économique et financier.



► Mais que l'arbre-fantôme du célibat cache – ou presque – le sujet de la forêt amazonienne à Libération qui fait pourtant profession de soutenir les Indiens et leur biotope, n'est-ce pas bizarre ? En fait non. Libé a ses raisons, qui le conduisent à faire des impasses... Lisez le grand papier de Bernadette Sauvaget. Il s'intitule : "Le pape François, réformateur en retraite". Pourtant, au détour de la cinquième colonne (l'article en compte six), la journaliste reconnaît que le pape va "fixer les contours de la réforme de la Curie romaine" et que "les oppositions risquent d'être vives" : chose normale pour une réforme audacieuse dont dépendra toute la suite... Réforme autrement plus importante – pour le catholicisme mondial dont le Vatican est l'organe régulateur – que l'adjonction, ou non, d'une exception supplémentaire [*] à la discipline du célibat !

Alors pourquoi Libération qualifie-t-il le pape de "réformateur en retraite" ? Parce que la seule réforme qui compterait aux yeux de ce petit monde serait d'aligner le sacerdoce sur l'air du temps. Le sociétal doit envahir le religieux comme il a envahi le politique. Qu'il y ait des prêtres mariés devient donc un must aux yeux de médias bobos qui se fichent de la prêtrise autant que Le Figaro se fiche de l'Amazonie. Raison pour laquelle Bernadette Sauvaget consacre plus de quatre de ses six colonnes à l'absence de ce sujet dans Querida Amazonia... Encore ne traite-t-elle ce même sujet que très partiellement : reprochant au pape de ne pas avoir suivi le vote du synode qui demandait l'ordination sacerdotale de diacres mariés, elle oublie qu'un pape ne décide pas seul ni en "maître des horloges", mais en communion avec l'Eglise universelle. Et comme l'avait dit François aux évêques américains à propos de Querida Amazonia, écrite fin décembre : "Je n'ai pas le sentiment que l'Esprit Saint soit actuellement au travail sur cette question-là." Pour comprendre cette phrase il faut partager la foi catholique : c'est tous ensemble universellement que nous sommes le corps du Christ... Et la phrase du pape aux évêques US veut dire, non que la porte est fermée, mais que les temps ne sont pas mûrs pour l'ouvrir. Organe régulateur de l'Eglise universelle, la papauté sait réformer quand il le faut ; mais alors elle procède autrement qu'Emmanuel Macron.



Reste l'Amazonie... Libération ne pouvait quand même pas la passer entièrement sous silence. Tout à la fin, après de longs développements courroucés sur "l'occasion manquée", Bernadette Sauvaget se débarrasse en vingt lignes de ce qui était pourtant l'essentiel – et qui intéresse son public plus que le marronnier du mariage des prêtres :



<< Le nouveau texte du pape se situe dans la droite ligne de l’encyclique Laudato si, qui avait fait très grand bruit à sa publication en mai 2015. Indéniablement, Querida Amazonia est un texte d’écologie sociale, très à gauche. «L’économie globalisée altère sans pudeur la richesse humaine, sociale et culturelle» , écrit François, à la plume très lyrique, citant même le poète chilien Pablo Neruda. Le pape dénonce le «désastre écologique» en cours, les entreprises nationales ou internationales qui «détruisent l’Amazonie et ne respectent pas le droit des peuples autochtones», évoque, à leur sujet, l’injustice et le crime. Le pontife romain plaide pour que soient écoutés «les cris des peuples amazoniens» et fait repentance pour les missionnaires qui «n’ont pas toujours été aux côtés des opprimés».[...] François demeure quand même le pape des pauvres. >>

Dommage que ce n'ait pas été l'angle du papier.

__________

[*] Sachant qu'il y a déjà des prêtres mariés dans l'Eglise catholique : ainsi les prêtres de rite oriental, qui sont autorisés à exercer leur ministère partout dans le monde. Ils se sentent méprisés et blessés par l'attitude du cardinal Sarah, dont ils attendaient mieux.

Marronnier médiatique perpétuel :