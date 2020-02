'Querida Amazonia' : l'Amazonie dans le plan de Dieu

L'exhortation apostolique est parue. Il faut la lire in extenso sur le site du Vatican (lien ci-dessous), pour nous mettre au diapason de la pensée de l'Eglise sur l'Amazonie et ses habitants. Fruit magistériel du travail et de la prière des évêques locaux unis au pape, Querida Amazonia n'a évidemment aucun rapport avec la campagne de calomnies et de fausse panique du mois de janvier... Le pontificat de François, comme autrefois celui de saint Paul VI, est crucifié par la haine des pharisiens. Comme dit la devise cartusienne : stat Crux dum volvitur orbis.

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortat...