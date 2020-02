Lyon, 14 mars : "Les cinq ans de Laudato Si"

Mgr Dubost invite tous les fidèles à participer à une journée le 14 mars au Domaine Lyon-Saint-Joseph : Tous appelés à la conversion écologique - Les 5 ans de Laudato Si'. Au programme :



9h30 : ouverture par Mgr Michel Dubost

9h45 : l’encyclique en dix minutes

10h : la nature dans la Bible

► 10h15 : conférence d’Allain Bougrain-Dubourg

11h30-12h : échanges et questions

Réalisation d’une fresque par les enfants présents

12h30-16h30 :



► Forum des associations et ateliers : association LPO • association Arthropologia • association d’écoconstruction Oïkos • Alter-cathos et revue Limite • maraîchers pratiquant l’agroécologie • les saint(e)s de l’écologie • librairie La Procure • églises, paroisses et familles "vertes" • Chrétiens en monde rural et Mouvement rural de la jeunesse chrétienne • DEC (Direction de l’enseignement catholique) et les écobéatitudes • boîte à idées : Comment répondre à cet appel de Dieu qu’est la conversion écologique, de manière synodale ?

► conférence de Fabien Revol (chaire J. Bastaire) : Je crois en Dieu le Père tout-puissant créateur du ciel et de la terre - La bonne nouvelle de la création.

► conférence CCFD : L’agroécologie dans les pays émergents.

► animation des enfants assurée par les scouts et guides de France

​

16h30 : célébration.