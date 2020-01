Municipales : la Macronie est mal partie

Encore un signe de la fracture entre la Macronie et le reste de la société : selon les sondages, les citoyens vont se servir des municipales pour sanctionner le pouvoir. C'est rare lors de ces élections, commandées d'habitude par les considérations locales plus que par la politique nationale :

Baromètre politique Odoxa ce matin : LREM tombe à 18 % des intentions de vote aux élections de mars. Selon le président d'Odoxa, "les citoyens sont tentés de se servir des municipales pour sanctionner le gouvernement" : c'est dans cette intention que 30 % des sondés – chiffre inhabituel – déclarent vouloir voter cette fois-ci "en fonction d'enjeux nationaux".

Aux municipales, les électeurs suivent d'habitude les considérations locales. Le vent cette année est à la politisation : d'où le profond mécontentement soulevé en France par la "circulaire Castaner", par laquelle le ministre de l'Intérieur tente de masquer d'avance un échec des candidatures macronistes le 15 mars (en supprimant l'étiquetage politique des listes dans les villes de moins de 9000 habitants, majorité des communes françaises).

Un autre signe est la vague de sympathie populaire autour de Cédric Villani qui, majestueusement convoqué à l'Elysée par Emmanuel Macron, s'est permis de lui tenir tête en maintenant sa candidature – quitte à faire battre Benjamin Griveaux... Menacé d'exclusion par LREM, Villani fait savoir qu'il s'en fout et préfère suivre ses idées ! Mais nos commentateurs sont choqués de cette insolence. Médias du discours officiel, ils postulent : 1. que les grèves "qui ruinent la France" sont aujourd'hui "derrière nous" ; 2. que "le président reprend la main par sa pédagogie comme en 2019" ; 3. que le chômage décroît si bellement que lui aussi sera bientôt "derrière nous" ; 4. et que dans ces conditions, on aurait mauvaise grâce à exprimer encore de la "mauvaise humeur". Dans le système de cour élyséen, et dans le système de mièvrerie médiatique, toute dissidence est vue comme "mauvaise humeur" ; la persévérance du trublion Villani – bien qu'il ait été honoré d'une audience présidentielle – est donc interprétée comme un signe d'inquiétante irrationalité... Le candidat officiel Griveaux, qui avait déjà classé Villani parmi "la famille Addams" (sic), laisse entendre ce matin que l'irrationalité du mathématicien le rend incapable de comprendre – malgré "sa médaille Fields" – ce que n'importe qui pourrait comprendre : que le candidat du Président est ipso facto celui du rassemblement, etc.



Et tant pis pour les enquêtes d'opinion soulignant qu'aux yeux des citoyens, M. Macron et les siens sont l'inverse du rassemblement : un groupe étrange, que seule l'usure des vieux partis a porté au pouvoir (par défaut), et dont l'idéologie de caste est étrangère à la société.