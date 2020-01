“Piétinée par les Américains, notre aristocratie stato-financière se venge sur les Français”

Présentant son nouveau livre (Seuil, 384 p.), Emmanuel Todd dresse un tableau incisif de ce que devient notre société :

Il y a actuellement, explique-t-il [*], quatre classes sociales en France. Du haut en bas :

1. une microfraction autoproclamée “élite”, “premiers de cordée” ou “winners” : “aristocratie stato-financière qui se fait piétiner par les Allemands et les Américains et se venge sur les Français” ;

2. une petite-bourgeoisie de cadres et de membres des professions intellectuelles supérieures (croyant rejoindre ainsi la classe des winners, ce milieu sociologique a fait la victoire électorale de Macron et de ses suiveurs en 2017) ;

3. une “majorité atomisée” (50 % de la population) mêlant membres des professions intermédiaires, agriculteurs, artisans, employés qualifiés ;

4. un prolétariat d’ouvriers et d’employés non-qualifiés groupant encore 50 % de la population.

L’Etat devenu outil de la sphère financière destine ces strates sociales (sauf la première) à la broyeuse, et ça ne concerne pas seulement les prolétaires : “Les membres de la petite-bourgeoisie se prennent pour des winners alors qu’eux aussi sont des losers, comme on le voit avec le décrochage du revenu des nouvelles générations diplômées. […] Ces ‘losers d’en haut’ vivent dans une fausse conscience de soi” qui les a conduits vers Macron en 2017 ; mais ils commencent à comprendre, comme le montre en ce moment la fureur des avocats, des médecins ou des enseignants.

Ces colères qui enflamment les milieux les plus divers réagissent à l’agressivité inédite de la classe supérieure. Prise d’hubris depuis l’arrivée de M. Macron, l’élite manifeste une sorte de “sadisme social” : “c’est ce que j’appelle la France en ‘mode aztèque’ en hommage au cannibalisme sacrificiel de cette civilisation”, ironise Emmanuel Todd… “L’objectif des énarques incompétents et violents qui nous dirigent n’est plus vraiment d’améliorer la situation mais de gérer la baisse du niveau de vie qui est une conséquence de l’euro”, souligne-t-il : la monnaie unique étant “faite pour dominer le marché et briser la société civile”.

Cette machinerie a deux faiblesses intrinsèques. D’une part, le macronisme est son “mépris typiquement petit-bourgeois du peuple” s’attirent des hostilités si vives qu’elles pourraient se réunir, en dépit de tout ce qui les sépare, pour produire un résultat politique. D’autre part, l’arme de propagande de M. Macron est enrayée. Il croyait polariser 2022 autour du binôme factice “progressisme contre lepénisme” : le progressisme étant sociétal (encore et toujours les mœurs), et le lepénisme étant censé détourner contre les non-Blancs les colères du peuple. Mais cette polarisation factice a vite cessé de fonctionner : “Nous sortons du sociétal et des valeurs identitaires pour retrouver le socio-économique”, estime Emmanuel Todd.

Saura-t-on construire sur cette base une alternative politique au macronisme ? Un autre analyste, Jacques Sapir [**], croit cela possible si l’on fait vivre un récit alternatif : “le récit de la France contre le monde [i.e. le ‘global’], de la solidarité contre la concurrence, de la ruralité contre l’urbanisation, etc.” Ce serait la véritable disruption… Face au système économique qui contredit nos aspirations humaines, retrouver la souveraineté sans laquelle l’homme est dépouillé de son recours : le politique.

__________



[*] Libération, 22/01.

[**] Permanences, décembre 2019.