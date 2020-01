Face à la persistance de la doxa libérale, cause de surdité chez les dirigeants et de colère chez les dirigés

"Il faut que les dirigeants acceptent de tenir compte des dirigés. Sans quoi ça ira plus mal..." Ma chronique de ce mercredi à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :



<< En marge de Choose France, ce symposium d’investisseurs étrangers potentiels réunis à Versailles, sur le chemin de Davos, les commentateurs sont divisés. Les uns entonnent le refrain libéral bien connu depuis 35 ans en le tournant à la gloire d’Emmanuel Macron : grâce à la "disruption" installée par le président, disent-ils, la France abandonne ses caractéristiques forcément fâcheuses : le droit du travail, forcément "archaïque" ; les "prélèvements obligatoires", forcément "boulet pour les entreprises" ; les fonctionnaires, forcément "inutiles" ; et en général tout ce qui empêchait notre société de s’aligner sur le sacro-saint "modèle américain".

Au contraire, d’autres commentateurs font observer que le droit du travail est un contrepoids face aux dangers du casino global ; que les prélèvements obligatoires financent les services publics indispensables ; que les gilets jaunes eux-mêmes demandaient non l’abolition des fonctionnaires, mais leur maintien de proximité ; etc.

Mais je voudrais revenir sur un argument sidérant, entendu avant-hier au micro d’une radio française. L’invité, adepte d’idéologues économiques défunts comme Friedrich Hayek ou Milton Friedman, expliquait que l’intérêt des investisseurs pour la France actuelle était non pas freiné mais encouragé par les troubles sociaux : en effet, disait-il, "ces troubles sont le signe que le gouvernement veut supprimer ce qui tenait la France loin du modèle global".

Cette phrase en dit long sur l’état d’esprit des avocats du "modèle global". Car on peut lire tout autre chose dans les troubles sociaux actuels ! Si tant de gens s’inquiètent aujourd’hui, c’est qu’ils tiennent au système français de solidarité sociale, qui compense des inégalités économiques de plus en plus fortes : inégalités durement ressenties par les personnes et les familles, même si l’économie française, vue de loin, est en bonne santé.

D’où les réactions d’anxiété, puis de colère, ressenties par diverses catégories de la population, comme nous le voyons en ce moment. On peut bien sûr s’indigner de ce que nos télévisions appellent des "violences". Même si parfois ces "violences" ne sont pas violentes (comme l’intrusion de cégétistes dans le hall de la CFDT l’autre jour), il est toujours risqué de glisser sur cette pente... Mais il n’y a pas de fumée sans feu : la fumée des manifestations de rue vient du feu des inquiétudes populaires. Pour calmer ces inquiétudes, il faut se parler et surtout s’écouter. Pour s’écouter vraiment, il faut que les dirigeants acceptent de tenir compte des dirigés. Sans quoi ça ira plus mal… >>