Semeurs de panique aux dépens des plus fragiles

Face au zèle amer de “défenseurs de l’Eglise” qui cherchent à affoler le public catholique, c'est l'heure des mises en garde. Notamment celle du père abbé du Barroux. Elle tombe à pic, quand on voit ce qui se colporte sur les réseaux sociaux :



Sur l’un des réseaux sociaux, parmi des dizaines d'invectives bergogliophobes, un message prétend résumer ainsi l’affaire du retrait de la signature de Benoît XVI du livre du cardinal Sarah : ce serait un coup des “sbires de François” (sic), rien que pour nuire au saint et infaillible cardinal.

Et cette bêtise grossière est signée par un jeune homme portant un grand nom de l’histoire catholique du XIXe siècle... Quand une polémique prétendument religieuse se vautre ainsi, le Diviseur est à l’œuvre. On est pris d’effroi. Tout un milieu divague.

D'où cette mise en garde signée du père abbé du Barroux, visiblement inquiet de la dérive de ceux qui appellent à “défendre l’Eglise” contre le pape censé la "détruire" : faux grief qui affole des cathos non informés. Je cite Dom Louis-Marie :

<< Saint Benoît prévient les Savonarole, ceux qui partent en guerre contre les autorités légitimes, qu’ils risquent de faire plus de mal que de bien… Jalousies, conflits, médisances, scissions, désordres, voilà les conséquences des dissensions publiques… Sachons donc rester à notre place, et ne pas essayer de régler des situations de crise avec des médicaments aux effets secondaires dévastateurs. Pensons toujours aux plus petits. >>

Et qui sont ceux qui récusent “l’autorité légitime” ? Derrière les excités agressifs il y a le milieu dont je parle : plus calme, mais fermé à l’idée que l’Esprit saint puisse vouloir réformer l’Eglise. Ce milieu est persuadé qu'en religion toute nouveauté est un blasphème. Saint Augustin décrivait déjà cette psychologie par son commentaire sur un miracle de guérison – spirituelle (“intérieure”) puis physique – dans l’évangile de ce vendredi 17 janvier : Marc 2,1-12.

<< Jésus guérit cet homme de la paralysie intérieure : il lui remit ses péchés et affermit sa foi. Mais il y avait là des gens dont les yeux ne pouvaient pas voir la guérison de la paralysie intérieure. Ils prirent pour un blasphémateur le médecin qui l’avait opérée. “Quel est donc cet homme”, disent-ils, “qui remet les péchés ? Il blasphème. Quel autre que Dieu peut remettre les péchés ?” Ils croyaient que Dieu avait vraiment ce pouvoir mais ils ne voyaient pas Dieu présent devant eux. Alors ce médecin agit aussi sur le corps du paralytique, pour guérir la paralysie intérieure de ceux qui tenaient ce langage…>>

Notre secours est dans le Nom du Seigneur.