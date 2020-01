Comment ose-t-on dévaloriser les prêtres mariés ? Réponse d'un prêtre maronite au cardinal Sarah

Message du cardinal Sarah sur son compte Twitter :

"il y a un lien ontologico-sacramentel entre sacerdoce et célibat. Tout amoindrissement de ce lien constituerait une remise en cause du magistère du concile et des Papes Paul VI, Jean Paul II et Benoît XVI."

Réponse d'un moine maronite, le père Fadi El Mir :

"Je vous signale cher cardinal, que je suis un moine maronite et j'ai choisi librement mon célibat et je suis heureux ! Et j'ai mes frères prêtres maronites mariés et ils vivent pleinement leur sacerdoce avec leurs épouses et leurs enfants ! Je suis fier d'eux ! [...] Je vous demande si ce livre est écrit pour l'Église occidentale uniquement ? Que dites-vous des prêtres mariés de l'Église orientale catholique ou orthodoxe ? Ils sont des pécheurs ? [...] Le sacrement du mariage souille le sacrement du sacerdoce ? Saint Pierre était marié ! La visite du Christ à sa maison et la guérison de sa belle-mère n'est pas pour vous un signe ? Sur ce, si vous refusez le sacerdoce aux hommes mariés n'est-ce pas une coupure claire avec la tradition apostolique ? [...] Le choix libre du célibat ou le choix libre d'être un prêtre marié doit être accepté ou refusé après le discernement de l'Église et après une formation adaptée. Je serai toute ma vie fidèle à l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ et à notre saint pape François !"