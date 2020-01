Sur les prêtres mariés : la thèse du cardinal Sarah est "très discutable", son livre est une initiative "attristante"...

...explique le théologien dominicain Jean-Miguel Garrigues :

<< OPINION THÉOLOGIQUE DU Fr JEAN-MIGUEL GARRIGUES



De plusieurs côtés on m'interroge sur ce que je pense du livre sur le célibat sacerdotal signé par Benoît XVI et par le cardinal Sarah.

Je pense que le livre sur ce sacerdoce ministériel et le célibat représente une "sortie" de la part de ses auteurs, Benoît XVI et le cardinal Sarah, "sortie" que je considère comme malheureuse et attristante aussi bien sur la forme que sur le fond.

Quant à la forme, elle constitue indéniablement une pression sur le pape au moment même où celui-ci est en train de rédiger l'exhortation apostolique post-synodale à la suite du synode sur l'Amazonie. Or cette pression vient d'un pape émérite qui, au moment de renoncer à sa charge, s'est solennellement engagé à ne pas s'interposer dans le ministère de son successeur et d'un préfet de congrégation, c'est à dire d'un ministre du pape tenu à une loyauté envers lui tant qu'il reste en charge. L'un et l'autre auraient pu faire valoir leurs objections directement au pape et, à la rigueur, au collège cardinalice. Cette manière de prendre l'opinion publique à témoin, surprenante pour ne pas dire choquante en raison des engagements de ses auteurs, ceux-ci la fondent sur la gravité du danger que représente pour l’Église le fond de la question. En raison de celui-ci, ils assument le risque de diviser gravement l’Église.

Quant au fond la thèse théologique d'un lien "ontologico-sacramentel" entre le célibat et le sacerdoce ministériel est très discutable. Contrairement à ce qu'affirment les auteurs du livre, elle n'a jamais été tenue non seulement par la tradition des Églises orientales (orthodoxes et catholique), mais aussi par le magistère des papes récents comme le montre l'ordination de pasteurs protestants mariés entrés dans la pleine communion de l’Église Catholique de Pie XII à Benoît XVI compris. C'est donc une opinion d'école, à savoir de l’École française du XVIIe siècle, dont Maritain avait déjà montré la faiblesse doctrinale chez Bérulle (cf. son chapitre De l’École française dans son livre De l’Église du Christ: sa personne et son personnel).

Si on prend la Tradition dans l'ensemble de sa vie au cours de l'histoire de l’Église, il est clair que, s'il y a incontestablement une très haute convenance entre le sacerdoce ministériel et le célibat, en aucun cas cette convenance, aussi haute soit-elle, ne saurait constituer un lien nécessaire au point d'interdire un élargissement d'exceptions à la discipline du célibat dans l’Église latine. Toute autre chose est l'opportunité pastorale de cette extension, sur laquelle il est normal qu'il y ait des opinions prudentielles divergentes.

Fr. Jean-Miguel Garrigues, o.p. >>