L'affaire du livre : l'avis du P. Nicolas Buttet

...qui résume ainsi cette triste opération d'éditeur :

Sur Facebook ce matin :

<< Le pape Benoît XVI avait écrit une note de sept pages de clarification méthodologique qualifiée par lui-même "d'insuffisante". Sarah a résumé cette note en une demi-page. Benoît XVI a vu dans ce résumé "l'essentiel" de sa pensée et n'a donc pas jugé nécessaire que les sept pages soient publiées. C'est un peu fort d'oser présenter comme co-auteur une personne dont on a résumé la pensée sur une demi-page ! >>



À un anti-François brandissant l'argument des "lettres de Benoît XVI”, le P. Buttet répond :

<< Mais il faut lire ces trois lettres: elles infirment complètement la déclaration de Sarah. >>







► Explication : les anti-François feignent de croire que la controverse porte sur la présence d'un texte de Joseph Ratzinger dans le livre du cardinal Sarah. C'est faux. Personne ne nie la présence de ce texte (encore qu'il s'agisse d'un résumé fait par le cardinal) ! Le point litigieux est ailleurs : c'est le "coup" consistant à mettre en couverture le nom du pape émérite comme s'il était co-auteur de l'ouvrage entier, ce qui est un abus flagrant de la part des opérateurs du coup... D'autant que cet ouvrage a été lancé comme étant une sorte de manifeste d'opposition au pontificat actuel – posture que le pape émérite ne veut endosser à aucun prix. Et que ce lancement a été assuré par Le Figaro, quotidien politique du libéral-conservatisme, donc hostile au pape François depuis le début (comme on l'a vu par exemple en 2018 lors de la provocation Vigano).



Si le P. Nicolas Buttet souligne que les trois lettres portant la signature du pape émérite "infirment complètement la déclaration de Sarah", c'est que ces lettres ne concernent que la (très relative) contribution de Benoit XVI au livre. Elles ne parlent pas de faire cosigner ce livre par "Robert Sarah et Benoît XVI". C'est cette co-signature abusive qui est reprochée à l'auteur et à l'éditeur, et contre laquelle Benoît XVI s'est élevé dans le communiqué Gänswein. Le cardinal ne se grandit pas quand il brandit les trois lettres comme si elles répondaient au reproche.

Le tumulte est intense sur Twitter et Facebook : tout le milieu libéral-conservateur monte en ligne pour clamer son respect envers le cardinal Sarah et psalmodier en boucle l'argument des "trois lettres" – quitte à tourner le dos à la volonté de Benoît XVI... que par ailleurs ce milieu prétend aduler ! Ce qui est significatif.

Oui, ce tapage est très regrettable. Mais nous ne laisserons personne prétendre que c'est de la faute du pape François. La récurrence de ces coups tordus vient exclusivement du réseau politico-religieux transatlantique qui veut "changer de pape", comme dit le livre de Nicolas Senèze. Depuis trois ans ce réseau cherchait à utiliser le nom de Benoît XVI ; déjà en 2018 le milliardaire Tim Busch et la radio trumpiste EWTN avaient prétendu que le pape émérite bénissait Vigano, et déjà le pape émérite avait dû démentir par la voix de son fidèle Gänswein. La manoeuvre vient de se rééditer, avec plus de succès médiatique : dommage qu'elle soit passée par Robert Sarah.