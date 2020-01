Pour reconquérir une marge d'électeurs, Donald Trump ose mettre le feu dans un Moyen-Orient déjà ensanglanté

L'assassinat du général et la menace ubuesque de "bombarder les sites culturels" sont des actes de campagne présidentielle. Destinés à la fraction la plus étrange de l'électorat américain :

“Irresponsabilité”, “inconscience”,“déshonneur pour les Etats-Unis” : les blâmes démocrates criblent Trump depuis qu’il a fait tuer par un drone le général iranien Soleimani, puis menacé l’Iran de bombarder ses “sites culturels”. Actes d’Ubu et conséquences surréalistes : en Iran, la mort de Soleimani a réveillé d'un seul coup le patriotisme des populations et relégitimé le régime, qui jusque-là affrontait une grave crise sociale… En Irak, les députés ont aussitôt voté l’expulsion des militaires et des diplomates US, ce qui transforme le maintien de leur présence en occupation invasive : d’autant que Trump envoie dans ce pays trois mille soldats de plus !

Tout ça ressemble à de la folie à double fond : 1. une couche d’ignorance, Washington refusant depuis cinquante ans de comprendre ce qu’est la nation iranienne ; 2. une couche d’incohérence, Trump oscillant entre deux désirs incompatibles : a) sortir du “shit-hole” moyen-oriental, comme il l'avait annoncé à plusieurs reprises ; b) montrer sa virilité.



Pourquoi cette oscillation ? Parce que chacun de ces deux désirs incompatibles répond plus ou moins à l’attente d’une des composantes – hétérogènes – de l’électorat trumpiste. Et que Trump ne peut ni choisir entre elles, ni flatter les deux à la fois.

Ramener GI Joe à la maison, laisser les “towel-heads” orientaux se massacrer “as they have done for centuries”, c’est le vœu d’une Amérique isolationniste qui forme le noyau populaire de l’électorat républicain.

Mais les républicains, donc aussi Trump, y ajoutent un autre électorat : 81 % des chrétiens évangéliques, milieu dont fait partie un Américain sur quatre. Ce sont ceux qui votent conservateur en haine des positions “immorales” du parti démocrate. Nombre de ces chrétiens-là, en effet, ne pensant qu'à l'avortement et aux lois pro-gay, zappent tout le social : santé publique, justice fiscale, environnement… Or cette cécité envers la justice sociale et le respect des peuples les porte à soutenir l’extrême droite israélienne : les uns, par partisanerie ; les autres, au nom d’une théologie bizarre. Ces derniers fantasment sur un seul verset du livre de l’Apocalypse (16,16 : “Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon”), pour en déduire – de façon arbitraire – que “le combat du grand jour du Dieu tout-puissant” est un conflit armé qui aura lieu bientôt, après quoi Jésus reviendra ! Tout doit donc être fait pour provoquer ce conflit... Un tel délire pseudo-biblique a deux vices : dénaturer le christianisme, et pousser à la guerre dans un Moyen-Orient déjà ensanglanté.

Tous les évangéliques américains ne partagent pas cette aberration. Nombre d’entre eux voient clair et tiennent compte du monde réel : ce qui les conduit à discerner désormais en Donald Trump un danger à conjurer. A la veille de Noël, le magazine évangélique Christianity Today a même pris position pour la destitution de Trump : non seulement parce que le président a violé la Constitution mais parce qu’il agit “de façon profondément immorale”, écrivait le rédacteur en chef… De 81 % en 2016, le soutien évangélique à Trump est tombé à 77 % : recul apparemment minime, mais signal d’alarme pour l’occupant de la Maison Blanche. Celui-ci en effet doit son élection minoritaire de 2016 au vote massif des évangéliques dans des Etats-clés comme la Floride : il ne peut donc risquer la moindre perte de voix dans ce milieu.

D’où sa brusque campagne de re-séduction, qui le mène à jouer avec le feu pour plaire à des esprits surchauffés. Le 3 janvier à Miami, ce vieil agnostique libertin a présidé un meeting dans la megachurch du King Jesus International Ministry. Il y a brandi l’oriflamme de la guerre sainte contre les démocrates (“antireligious socialists”), et, bien entendu, en faveur du “christian support” à l’extrême droite israélienne. Ce soutien catastrophiste ne plaît guère à certains rabbins de Jérusalem ; mais M. Trump ne leur demande pas leur avis. La présidentielle est une chose sérieuse.